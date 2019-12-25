В Прикамье женщина набросилась на полицейского, вступившегося за ее сына

В Прикамье суд признал женщину виновной в истязании своего ребенка и применения насилия в отношении полицейского.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что в своей квартире женщина систематически наносила побои своему малолетнему сыну. Помимо этого, она применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, который попытался защитить ребенка.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.