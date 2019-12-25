В Самарской области инвесторам предоставлены уникальные возможности

В Самарской области создается доступная и удобная инфраструктура поддержки бизнеса. Она ориентирована на помощь инвесторам в открытии и развитии своего дела. При министерстве экономического развития и инвестиций для работы с бизнесом создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" оказывает услуги по сопровождению проектов на всех этапах их реализации. В интервью "РГ" о специфике и особенностях работы с инвесторами рассказал руководитель Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин.

Сергей Иванович, как вы оцениваете сейчас инвестиционный климат Самарской области? Что влияет на выбор инвестора в пользу Самарского региона?

Сергей Никитин: Инвестиционный климат Самарской области я оцениваю высоко, и эта оценка подтверждена мнениями экспертов и бизнес-сообществ. В рейтинге инвестиционной привлекательности регион растет серьезными темпами. В прошлом году Самарская область была в лидерах роста по динамике. И уверен, ситуация будет и дальше улучшаться. Самарская область - один из немногих регионов, который обладает таким широким спектром предложений в части площадок для инвесторов, инфраструктуры и специальных налоговых и прочих режимов, связанных с поддержкой нового и существующего бизнеса. Еще один плюс - это диверсифицированная экономика: в регионе представлены практически все отрасли, а это дает возможность включения в кооперационные цепочки как крупных, так и средних предприятий.

Что еще необходимо сделать, чтобы регион стал еще более привлекательным для инвесторов?

Сергей Никитин: Мы регулярно опрашиваем инвесторов, изучаем их потребности, чтобы понимать, какая помощь и поддержка необходима бизнесу. Так мы поняли, что есть потребности инвесторов в области инфраструктуры: необходимы полностью подготовленные площадки для мелких и средних предприятий. Сейчас мы готовим еще предложения и площадки для инвесторов, чтобы им было удобнее реализовывать свои проекты. На территории ОЭЗ "Тольятти" планируется запуск промышленного парка, который будет предлагать инвесторам готовые площадки конкретно под их запросы, подобные объекты будут строиться также в индустриальном парке "Новосемейкино" и "Чапаевск". Частные индустриальные парки также могут реализовывать эту концепцию, например, я говорю сейчас об АВТОВАЗе, где есть возможности для быстрого запуска производств.

Что касается иностранных инвесторов, чем наш регион интересен зарубежным компаниям?

Сергей Никитин: Есть пул стран, которые мы считаем приоритетными для привлечения инвестиций. Если говорить о Европе, то в приоритете у региона развитие отношений с немецкими и французскими компаниям. Например, в этом году "Линде групп" открыла в Самаре центральный офис инжинирингового подразделения в России. Мы продолжаем укреплять и развивать отношения с Российско-Германской внешнеторговой палатой. А у Тольятти сложились хорошие партнерские отношения с французскими инвесторами. Отмечу, инвесторы, в том числе иностранные, отмечают для себя два фактора работы в Самарской области: квалифицированные кадры и комфортные условия не только для ведения бизнеса, но и с точки зрения социальной среды.

В ТОСЭР "Чапаевск" начали заходить инвесторы. Есть ли договоренности с другими инвесторами, которые будут реализовывать проекты в ТОСЭР?

Сергей Никитин: Сначала отмечу, что помимо того, что ТОСЭР "Чапаевск" предоставляет полный спектр льгот для инвесторов, к этой территории примыкает государственный индустриальный парк, в котором можно быстро реализовать производственные проекты, требующие готовой инфраструктуры. Сейчас мы рассматриваем бизнес-проекты двух потенциальных резидентов, готовых зайти в Чапаевск. Работаем в тесной связке с руководством ТОСЭР и муниципалитетом.

Как работает совет по инвестициям Самарской области, какие проекты выносятся на его рассмотрение?

Сергей Никитин: Совет по инвестициям при губернаторе рассматривает проекты, которые могут быть включены в список стратегических для региона - с инвестициями миллиард рублей, либо проекты, по которым может быть заключен инвестиционным меморандум - с вложениями от 650 миллионов рублей. Перед советом проекты обсуждаются на рабочей группе под председательством министра экономического развития и инвестиций - это коллегиальный орган, в который входят представители инфраструктуры, деловых организаций, муниципалитетов, органов власти. Если проект не соответствует критериям, по которым он может быть включен в список стратегических либо невозможно подписание инвестмеморандума, но инвестору требуется поддержка, то она ему предоставляется по решению рабочей группы. Агентство по привлечению инвестиций, в свою очередь, осуществляет эту поддержку.

Какие мероприятия и события инвестиционного характера стали знаковыми для региона в 2019 году?

Сергей Никитин: Из реализованных, безусловно, - это проект в сфере "зеленой" энергетики. В Новокуйбышевске была построена солнечная электростанция - одна из крупнейших в стране. В ОЭЗ "Тольятти" с нашей поддержкой было запущено производство стройматериалов "ПМ-Композит". В Сызранском районе запущен индустриальный парк "Аквабиотех" по выращиванию рыбы и производство по ее переработке. Вступили в инвестиционную фазу несколько логистических и производственных проектов.