Корреспондент "РГ" накануне Нового года отправился вместе с автоволонтером в село Молвино к многодетной семье Болдыревых, которой сейчас совсем не до праздника.

Вот уже полгода при казанском Центре защиты семьи, материнства и детства "Умиление" действует выездная служба. Ее сотрудники доставляют на дом нуждающимся одежду, продукты и лекарства, а если требуется, то и оказывают психологическую помощь.

Дал Господь машину

С Центром "Умиление" наша редакция дружит много лет. Если коротко и по сути, это организация, которая спасает жизни еще не рожденных детей. Отговаривает мам, оказавшихся в кризисной ситуации, делать аборт, помогая им словом и делом.

Но поле их деятельности год от года становится шире. В апреле 2019-го Центр выиграл грант (200 тысяч рублей) Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви. Деньги не великие, но их хватило, чтобы создать что-то вроде бригады экстренного реагирования, куда вошли социальный работник и психолог. За полгода гуманитарная "скорая" побывала в 24 районах Татарстана. Помощь получили 200 семей.

Очередной вызов поступил от Анастасии: шестеро детей, муж остался без работы, денег нет на самое необходимое.

Социальный работник службы, она же и водитель, Ангелина Ахметзянова, прихватив нас с фотографом, отправляется на помощь. Дорога от Казани до села Молвино Зеленодольского района РТ должна занять примерно полтора часа. Но прежде надо еще заехать за вещами в Успенский Зилантов женский монастырь, где располагается гуманитарный склад.

Пока едем, Ангелина рассказывает о том, как оказалась в Центре "Умиление".

- У самой две дочки. В 2015 году у меня появилось желание как-то помогать детям, и я начала изучать волонтерское движение. В интернете наткнулась на "Умиление". Сначала свои вещи привезла. А когда сотрудники центра узнали, что у меня машина, стали обращаться с просьбой что-то захватить, что-то отвезти. Я подумала, раз Господь дал мне такой ресурс, как автомобиль, надо его использовать. Стала автоволонтером.

За гранью нищеты

Постепенно Ангелина сдружилась с сотрудниками благотворительной организации. Ну а потом естественным образом влилась в команду выездной службы. По ее словам, если жители Казани еще могут сами прийти за необходимыми вещами, то тем, кто живет за пределами столицы Татарстана, сделать это уже затруднительно. Порой просто нет денег на дорогу. А одинокие многодетные мамы или беременные попросту привязаны к дому.

- Для мам, живущих в деревнях, мы практически единственное спасение, - поясняет она. - Насколько мне известно, ни один благотворительный фонд к ним не ездит. Просят они крупы, масло, подгузники, средства гигиены, лекарства, кроватки, коляски. Иногда обращаются за психологической помощью: у одних проблемы с мужем, другие боятся родить - беременную бросили. Порой сталкиваешься и с запредельной нищетой, вообще непонятно, как люди существует. Есть у нас одна такая, Дарья, с пятью детьми живет на съемной квартире, без мужа, и только на пособие. Пять тысяч за квартиру, на оставшиеся пять тысяч живут. Как-то еще умудряется машины мыть. И когда ты сталкиваешься с такими историями, сразу понимаешь, что к чему в жизни. Приводишь их в качестве примера казанским мамам, которые распустили нюни с одним ребенком, находясь в относительно тепличных условиях.

Склад под алтарем

И вот мы у ворот Зилантова монастыря - одной из древнейших обителей Казани. В подклети Троицкого собора, прямо под алтарем располагается гуманитарный склад центра "Умиление". Сюда привозят вещи неравнодушные казанцы. Найти здесь можно практически что угодно - от детских игрушек и ползунков до шуб и колясок. Причем все досконально: носочек к носочку, пеленка к пеленке - отсортировано заведующей Светланой Роговой. В этом царстве коробок и стеллажей она ориентируется как библиотекарь в каталоге книг. Узнав у Ангелины состав семьи, возраст детей и их нужды, начинает быстро и ловко собирать комплект.

Фото: Олег Тихонов/РГ

Пять лет назад Светлана Рогова сама обратилась в Центр "Умиление" за помощью.

- Приехали из Луганской области с двумя сумками. И это все, что успели взять, - вспоминает она. - Даже зимних вещей не было.

В итоге нашла здесь не просто временную помощь, но и постоянную работу. Теперь помогает другим. И как всякий человек, побывавший в беде, делает это с искренним участием.

- Вот собрали 310 сладких подарков для детей. А надо 560, - переживает Светлана Рогова. - Вы уж там напишите в газете, может, помогут.

Еще Центр "Умиление" планирует раздать 300 адресных подарков для многодетных семей на рождественской акции "Дары Волхвов" в Казани. Ну а мы, нагрузившись пакетами и коробками, спешим со своими дарами к Болдыревым.

В долгу перед государством?

Село Молвино встретило нас каким-то полуразрушенным ангаром и заброшенной советской гостиницей. Впрочем, в целом оказалось обустроено неплохо: школа, мечеть, ДК, ярко-пряничные татарские избы. Немного поплутав, добрались до дома Болдыревых. Пока Анастасия придерживала в конуре собаку, мы заносили наши подарки. На крыльце суетились четыре курочки.

- Так, декоративные, не несутся, - махнула ни них рукой хозяйка.

Жилище Болдыревых оказалось более чем скромным: сени и единственная комнатка в 22 квадратных метра. Семья была не в полном сборе: Анастасия и трое сыновей. Три дочки были в школе, а муж отправился на поиски работы в соседние села.

- Здесь у нас, кроме фермы, ничего нет, - рассказывает супруга. - А он еще и астматик.

Живет семья только на мизерное пособие. Даже субсидии перестали перечислять, поскольку у них накопился долг за коммуналку более 20 тысяч рублей. Обращались в соцзащиту, но там дали категоричный отказ. Надо хоть понемногу ежемесячно платить, иначе выплаты блокируют. Система работает четко, и войти в положение чиновники не могут.

Между тем Болдыревы как семья, в которой пять детей и более, проживающая в стесненных условиях, по закону имеет право на бесплатное жилье. Но глава Зеленодольского района только развел рукам: "Где его взять?" А в Минстрое Татарстана им сказали: "У нас тут очередь из таких, как вы, стоит с 2004 года". Система не работает.

Добрый Фарид абый

- Мы отправили жалобу в Конституционный суд. Ждем, не знаю, что получится, - вздыхает Анастасия. - Мы же сами казанские. Сюда переехали четыре года назад. Купили здесь дом. Это единственное, на что хватило материнского капитала. Тогда он был около 250 тысяч рублей. С родителями ютиться в одной квартире уже не могли. У папы была онкология.

Но жизнь на селе оказалась сложнее, чем предполагали. Когда Анастасия узнала, что ждет шестого ребенка, то совсем приуныла. Как же им всем тут уместиться? И тогда на помощь пришел местный благотворитель Фарид абый. Сделал пристрой к дому за свой счет.

Выживают Болдыревы исключительно благодаря козам. Получили их по социальному контракту как малоимущие. Иначе пришлось бы совсем худо.

- Так-то почти на одной картошке сидим, - говорит Анастасия. - Забыли, когда конфеты детям покупали. Непонятно, как Новый год будем отмечать.

К сладкому подарку, который мы вручили Болдыревым, при нас так никто и не притронулся. Он явно был здесь предметом роскоши. Возможно, приберегут к празднику.

Мы тепло расстались с Анастасией, услышали много слов благодарности, но мне почему-то было неловко. Наверное, потому, что наше маленькое доброе дело казалось уж слишком маленьким на фоне проблем этой семьи.

Пусть эта статья станет своеобразным письмом Деду Морозу, на которое, быть может, откликнется кто-то из руководства республики. Могут поддержать Болдыревых и наши читатели. Тем более что скромный грант, на который существовала выездная помощь, закончился. Сейчас она работает за счет пожертвований.