В Удмуртии 16-летняя девочка напала с ножом на свою бабушку

В Удмуртии 16-летняя девочка из Можги напала с ножом на свою бабушку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Подросток пришла к ней в дом и в грубой форме потребовала денег на алкоголь, а когда получила отказ, схватила на кухне нож и ударила бабушку в руку.

Пенсионерка, спасаясь от внучки, выбежала на улицу. В это время девушка украла у нее мобильный телефон и убежала.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

- По данным следствия, обвиняемая ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение различных противоправных действий, - говорится в сообщении.

Девушку уже нашли, задержали, допрошены потерпевшая и свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося, готовятся документы в суд, чтобы заключить ее под стражу.