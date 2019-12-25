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25.12.2019 16:17
Мода
Проект: В регионах

Новый бренд компании "Риона"

Текст: Евгений Трубняков (Ульяновск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 292(8050)
О главных событиях уходящего года рассказывает руководитель компании "Риона" Юлия Петрова.
Фото: Из архива Юлии Петровой Фото: Из архива Юлии Петровой
Фото: Из архива Юлии Петровой

Юлия Альбертовна, что принес вашей компании 2019-й?

Юлия Петрова: Самым радостным событием считаю открытие нового бренда "Мегалодон", название и идею которого предложил мой младший сын. Мы даже успели выступить с показом, спонтанно, без презентации. Также значимым событием считаю то, что наша тренд-лаборатория увеличилась и стала более активной при появлении новых специалистов.

Что необходимо предпринять для дальнейшего развития?

Юлия Петрова: Конечно же, увеличение производства, ведь главное наше преимущество - спрос. Расширение линеек позволит, на наш взгляд, доносить до покупателя, как можно сочетать различные модели нашего ассортимента между собой.

Откройте секрет, как получается, что коллектив и вы - команда единомышленников?

Юлия Петрова: Наверное, за счет открытости в стремлении сделать что-то грандиозное. Люди чувствуют, что это серьезно, и, возможно, вдохновляются этим и хотят быть причастны к свершениям.

Но скорее всего, решающим является то, что в нашем коллективе каждый - личность и может развивать и проявлять себя и свои способности, чувствуя себя, как мне кажется, в атмосфере доверия и уважения к себе и своей работе.

На чем основана ваша непобедимая вера в будущее?

Юлия Петрова: Как таковой веры в будущее я не испытываю, просто делаю само собой разумеющееся. Стараюсь не бояться, анализирую - хватит ли мне сил воплотить то, что кажется таким легким и простым. Я бы сказала, что, наоборот, притормаживаю себя, а не испытываю необоснованный оптимизм. То есть живу настоящим.

Самое главное, кто и что "заставляет" вас всегда смело идти вперед?

Юлия Петрова: Сложившаяся ситуация. Ведь пока не все доделано, я нахожусь в движении, и если перестану идти вперед, то это будет ошибкой. Нельзя останавливаться на полпути.

Что бы вы хотели пожелать читателям в канун Нового года?

Юлия Петрова: Проводить время с пользой, раскрывать свой потенциал, стараться стать лучшим в том, чем занимаешься, учиться новому, не позволять себе лениться, спрашивать с себя, не думая об ошибках других. А также больше проводить времени с детьми, стараясь им передать все самое светлое и доброе, что у нас есть.

Контакт

Сайт: http://www.riona.biz

E-mail: info@riona.biz

Тел. 8-800-234-23-73.

 

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