Военные прокуроры подвели итоги 2019 года

В главном надзорном ведомстве России подвели итоги общероссийского дня приема граждан. Он проводился в седьмой раз и в том числе за счет работы интерактивных приемных собрал 12 декабря почти десять тысяч обращений - это на 500 больше, чем годом ранее. Только сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры РФ приняли более трех сотен посетителей, которые подали 239 письменных заявлений и жалоб. Еще 53 были переданы в режиме связи.

Как следует из информации, размещенной на сайте ведомства, в основном россияне жаловались на нарушения трудового, жилищного, земельного, пенсионного и природоохранного законодательства. Также в этом списке неисполнение судебных решений, сомнения в законности судебных постановлений по уголовным и гражданским делам, сообщения о нарушениях в ходе следствия и дознания. Так, к исполняющему обязанности заместителя прокурора Башкортостана попали обращения жителей города Ишимбай о невыплате зарплаты на местной фабрике трикотажных изделий. По этой жалобе в суд направили заявления о взыскании с предприятия более 2 млн. рублей, причитающихся 146 работникам фабрики. В адрес руководителя предприятия прокуроры внесли представление.

На личный прием к прокурору Абакана (Республика Хакасия) пришла местная жительница. Она рассказала о необоснованном, по ее мнению, отказе обеспечить гражданку льготным лекарственным препаратом "Лозартан". Прокурор города организовал проверку и по ее результатам составил исковое заявление в Абаканский городской суд. Там речь шла о том, что Минздрав республики обязан обеспечить женщину бесплатным лекарством.

А вот в прокуратуру Советского района Ростова-на-Дону поступило заявление, где утверждалось: местное полицейское управление не реагирует на заявление о хищении денег с банковского счета. В итоге решение органа дознания было отменено, в тот же день по указанному факту возбудили уголовное дело. Аналогичная реакция последовала на жалобу жителя Новокуйбышевска в Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Он сообщил правоохранителям о недопустимом загрязнении атмосферного воздуха на территории городского округа. Была назначена проверка, которая подтвердила превышение норм выбросов загрязняющих веществ из девяти источников местной промышленной площадки. При этом у ответственных работников предприятия отсутствовали необходимые документы. В адрес руководителя акционерного общества внесли представление об устранении нарушений закона. "Прокуроры продолжают изучать доводы всех поступивших обращений. По каждому из них будет дана правовая оценка. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства последуют незамедлительные меры реагирования", - говорится в информации на сайте надзорного ведомства.