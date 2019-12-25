Директор новосибирского планетария признан невиновным в махинациях

В суде Октябрьского района Новосибирска огласили оправдательный приговор по делу директора новосибирского планетария Сергея Масликова. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации средств, полученных преступным путем.

Следствие настаивало на том, что Масликов незаконно сдавал в аренду имущество возглавляемого им учреждения, получив за это в общей сложности около 700 тысяч рублей и легализовав деньги через подконтрольную организацию. По данным обвинения, известный астроном зарабатывал на кинокамере и звуковом оборудовании. Однако суд не нашел в действиях директора планетария признаков какого-либо корыстного умысла и счел доводы обвинения несостоятельными.

Сам Сергей Масликов отметил, что "как и положено для астронома" дело на него завели в день полного лунного затмения 31 января 2018 года, а оправдательный приговор зачитывался накануне солнечного затмения. Пока шло разбирательство, ученый два месяца провел в СИЗО, еще четыре - под домашним арестом. Остальное время он находился под подпиской о невыезде.