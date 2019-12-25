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Это - стабильность, доверие, господдержка

Глава ВТБ Пенсионный фонд - о новом способе накопить на пенсию
Текст: Анастасия Романова
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 292(8050)
В России началось активное обсуждение финального проекта гарантированного пенсионного плана (ГПП). Чем предлагаемый проект отличается от существующих сегодня способов формирования пенсии, объясняет генеральный директор АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) Лариса Горчаковская.

Что такое гарантированный пенсионный план?

Лариса Горчаковская: Гарантированный пенсионный план - программа, позволяющая участникам добровольно откладывать средства на пенсию при наличии государственных гарантий сохранности средств и значительных налоговых льготах. По сути, это доработанный аналог программы негосударственного пенсионного обеспечения, хорошо зарекомендовавшей себя на протяжении нескольких лет, участниками которой являются более 6 миллионов человек. Откладывать или нет дополнительные деньги на пенсию в ГПП - личное дело каждого. Разумеется, человек будет получать пенсию, даже если не захочет воспользоваться этой программой. Ее рассчитают исходя из стажа и уплаченных работодателем страховых взносов. В расчет включат и ранее сформированные пенсионные накопления, и полученный от них инвестиционный доход. Гарантированный пенсионный план - это способ эту пенсию увеличить.

Почему важно копить на пенсию и в каком возрасте нужно задумываться о ней?

Лариса Горчаковская: Каждый из нас сам должен заботиться о том, чтобы обеспечить себе комфортный уровень жизни после окончания активной трудовой деятельности. И заботиться об этом важно как можно раньше. К примеру, это можно делать с помощью НПФ и добровольных пенсионных программ. Вы можете вносить комфортные для себя взносы в удобное для вас время. При этом вы будете видеть, как растет ваш пенсионный счет, ведь НПФ начисляет доходность ежегодно.

В чем плюсы введения гарантированного пенсионного плана?

Лариса Горчаковская: Введение ГПП - позитивный тренд для пенсионной сферы. Предложенная программа наверняка заинтересует потенциальных пенсионеров, так как имеет ряд отличий от существующих сегодня. Это не только гарантированная государством сохранность взносов и выплат пенсии, но и доходность: концепция предполагает получение участниками ГПП дохода как от инвестирования, так и в виде получения средств от налоговых вычетов. Также предусматривается возможность наследования средств не только на этапе накопления, но и на этапе выплат. Дополнительный плюс в том, что участники ГПП смогут осуществлять переход между НПФ без потерь инвестиционного дохода. При этом предусмотрено несколько видов выплат пенсии, включая срочную (15 лет с продлением и наследованием остатков на счете).

Кого вы видите основными участниками ГПП и каков ваш прогноз: станет ли система популярной?

Лариса Горчаковская: На наш взгляд, основных критериев успеха три: стабильность, доверие граждан и поддержка государства. При их соблюдении можно ожидать успеха концепции. Мы считаем, что ГПП будет популярным у граждан с ежемесячным доходом от 50 тысяч рублей. Наши расчеты показывают, что при регулярных взносах в размере 6 процентов от заработной платы гражданин в возрасте 40 лет, получающий ежемесячно 50 тысяч рублей, сможет обеспечить себе пенсию в размере 40 процентов от утраченного заработка. Это хороший показатель.

Если говорить о вашем фонде, то каков портрет среднего клиента ВТБ Пенсионный фонд?

Лариса Горчаковская: Среди наших клиентов преобладают люди в возрасте от 30 до 40 лет. Их средний пенсионный счет составляет порядка 90 тысяч рублей. При этом мы отмечаем, что мужчин и женщин почти поровну- 51 и 49 процентов. Больше всего наших клиентов живет в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Перми, Хабаровске и Краснодаре.

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