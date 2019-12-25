Как уберечь детей от травм в новогодние праздники

Картинка из прошлогодней зимы. Пригородный бор в период новогодних каникул и люди, катящиеся с гор на лыжах, санях, бубликах-тюбингах, ледянках и обычных листах картона. Смех, радостный ребячий визг, а потом истошный крик, скорая помощь, увязшая в снегу, тяжелый бег медиков с носилками и распластавшаяся на снегу девочка лет двенадцати. Разлетевшись с крутой горки на неуправляемом "бублике", она врезалась в сосну. Травмы конечностей, сотрясение мозга. Пока мы вчетвером волокли носилки к машине, рядом семенила рыдающая мать и отец с белым как снег лицом. Классическая история: дети еще не понимают возможных последствий, а взрослые о них не задумываются, пока гром не грянет.

Но если травмы, полученные при катании с гор, особенно ледяных, случаются каждую зиму, то в последние годы добавилась новая напасть. В региональном СУ СК России регулярно расследуют обстоятельства происшествий, связанных с травмами в детских игровых комнатах, батутных комплексах и других аттракционах, расположенных в торгово-развлекательных и спортивных центрах Алтайского края. В среднем по пятнадцать-двадцать происшествий в год. В 2018-м следователи насчитали 21 случай телесных повреждений различной степени тяжести - вплоть до компрессионных переломов позвонков. Уже двадцать детских травм набралось за одиннадцать месяцев 2019 года.

Прыжки на батуте в последнее время стали весьма популярны. Специальные центры, где ребенок может почувствовать себя "попрыгунчиком", один за другим открываются в крупных торговых центрах. Для барнаульцев, по словам социологов, ТРЦ вообще превратились в главное место досуга. Пока взрослые увлечены шопингом, дети якобы остаются под контролем взрослых, работающих в развлекательных центрах. Но кто там работает? Либо женщины бальзаковского возраста, либо студенты - понятно, что зарплата тут так себе. Дети кувыркаются в игровой комнате, а контролеры могут вязать внукам носочки, зависать в ноутбуках, болтать по телефону. Вы видели, сколько человек страхуют спортсмена на соревнованиях по акробатике? Минимум четверо, по одному на каждом углу. Конечно, уровень сложности несопоставим, но для многих ребятишек с их неокрепшими костями любой неловкий прыжок чреват последствиями. Знаю родителей, у которых дети не первый год занимаются в спортивных секциях, но все равно получили серьезные травмы на батуте: для воздушной акробатики нужны специальные навыки, в ней задействованы иные группы мышц, нежели у хоккеистов или лыжников.

- В нынешнем году в батутных центрах травмировались десять детей. Еще пятеро получили серьезные повреждения на так называемых "тарзанках" и надувных аттракционах, которые находятся в парках отдыха и развлечений либо у торговых центров (в прошлом году было восемь пострадавших). В краевом центре чаще всего такие сообщения поступают из детского центра "Магис дети", батутных центров "WOW mom" и "Пружина" в ТЦ "Праздничный", парков отдыха и развлечений Индустриального района, - сообщила старший инспектор отдела процессуального контроля СУСК РФ по Алтайскому краю Мария Бобрешова.

Добавим сюда травмы, полученные детьми в игровых комнатах ТРЦ, - к примеру, при катании с горок, в том числе надувных (четыре случая в текущем году и восемь в прошлом), а также на аттракционах в парках отдыха (одно ЧП в нынешнем году и два - в прошлом).

- Особое внимание хотелось бы акцентировать на батутных центрах, поскольку травмы, полученные там детьми, очень серьезны, - подчеркнула Мария Бобрешова. - В большинстве случаев травмируется позвоночник, что требует проведения длительного лечения и реабилитации. Так, 30 сентября в ТЦ "Праздничный" в батутном центре "Пружина" несовершеннолетний получил компрессионный перелом восьмого позвонка. Подросток сделал запрещенный правилами техники безопасности акробатический прием, о чем указано в договоре оказания услуг и на информационном стенде в батутной зоне.

Положа руку на сердце, скажите, много ли вы видели родителей и детей, внимательно читающих эти документы о технике безопасности? И как часто контролеры настаивают на их изучении? Для ТРЦ и парков отдыха батут почему-то считается аттракционом, хотя по всем параметрам это спортивный снаряд. И до начала его использования с любым ребенком инструктор должен провести инструктаж и обязательную разминку. Увы, квалификация инструкторов часто вызывают сомнения. Для сведения: профессиональных тренеров по прыжкам на батуте в крае вообще нет. Не надо путать их с тренерами по спортивной гимнастике.

- В этом же году шестилетняя девочка в батутном центре "Wow mom" ТЦ "Праздничный" получила компрессионный перелом сразу пяти позвонков. С правилами техники безопасности родственники ребенка были ознакомлены формально - расписались в предоставленных им документах, не изучив их содержания. Вообще, как показывает практика, основными причинами несчастных случаев с подростками являются несоблюдение ими правил безопасности и поведения, халатность родителей и сопровождающих лиц. Проведенные в рамках процессуальных проверок экспертизы устанавливали, что батутные аттракционы в большинстве случаев соответствуют нормативным требованиям безопасности и установленным ГОСТам, в связи с чем, как правило, у следственных органов нет оснований для возбуждения уголовного дела, - пояснила Мария Бобрешова.

Есть здесь и проблема, связанная с пробелами в законодательстве. Длительное время регулирования в этой сфере на федеральном уровне вообще не было. Ни госорганы, ни органы местного самоуправления не проверяли безопасность эксплуатации аттракционов и игрового оборудования (в том числе батутов). После вступления в силу технического регламента ЕвраЗЭС "О безопасности аттракционов" в России с 1 февраля эти функции возложены на Гостехнадзор. В Алтайском крае был создан отдел по надзору за аттракционами, в нем работают четыре человека. Очевидно, что такими силами проблему роста случаев детского травматизма не решить.

Комментарий

Иван Самсонов, начальник методического отдела КАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края":

- Органы управления образования и спорта могут помочь по ряду вопросов. Первым делом нужно создавать полный реестр организаций, занимающихся оказанием подобного рода услуг. Хотите открыть батутный центр - регистрируйтесь. При этом вы должны показать, кто у вас будет работать и какая у него подготовка. На регулярной основе должна проводиться процедура повышения квалификации. Сотрудников следует обучить правилам оказания первой медицинской помощи. В соответствии с методикой Росстандарта, требуется постоянный контроль за состоянием оборудования: визуальный - ежедневно, функциональный - ежеквартально, полная проверка - ежегодно. А родителям я бы посоветовал проверить соблюдение требований безопасности: какие ограждения установлены, сколько детей занимаются одновременно. Попросите показать правоустанавливающие документы. В ряде клубов о них даже не знают. И врачами там значатся люди, не имеющие медицинской практики. Просто надели белые халаты, и все.

Справка "РГ"

Еще в 2018 году региональным следственным управлением были возбуждены три уголовных дела ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Два из них прекращены: в бийском ТРЦ "Ривьера" травмировалась девочка на батуте, а в барнаульском парке "Лесная сказка" несовершеннолетняя пострадала на аттракционе "Водный". Одно уголовное дело следствием еще расследуется (травма на аттракционе "Улей" в игровом комплексе "Веселкино" ТРЦ "Галакси"). Ранее были вынесены обвинительные приговоры по инцидентам на надувном батуте в парке "Арлекино" и аттракционе "Лабиринт" в ТЦ "Юность".