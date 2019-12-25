Как уберечь детей от травм в новогодние праздники

Новости

Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России 07:05
Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту 06:50
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту 06:47
Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей из-за "минирования" 06:46
В Приморье пассажирский автобус насмерть сбил 7-летнего ребенка 06:22
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль 06:13
Боевики вдвое увеличили обстрелы в Сирии 06:01
В Магадане сотрудник колонии передал заключенному три телефона 05:59
Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в пригороде Токио 05:52
На Камчатке задержали судно с 10 незаконно пойманными кречетами 05:28
Пассажирский катер затонул у берегов Гаити 05:23
В Хабаровском крае осудят директора школы, где на ученицу упала крыша 04:37
На Камчатке обстреляют лавиноопасные склоны вулкана 04:34
Президент Бразилии рассказал о потере памяти 04:31
Во время движения по Крымскому мосту поезд "Таврия" замедлил ход 04:10
Грабитель в США похитил и разбросал на улице несколько тысяч долларов 03:38
Иран предложил Дамаску вместе бороться с американцами в Сирии 02:45
По Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд 02:42
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии 02:24
Не менее десяти лесных пожаров зафиксировано в Грузии 02:02
Атака боевиков привела к гибели 35 человек в Буркина-Фасо 01:40
Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым 01:21
Трамп назвал честью свою игру в фильме "Один дома-2" 00:57
Льва Яшина включили в число 11 лучших футболистов в истории 00:08
Назван самый популярный смартфон в мире 24.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 06:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Переломные моменты

Как уберечь детей от травм в новогодние праздники
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 292(8050)
Картинка из прошлогодней зимы. Пригородный бор в период новогодних каникул и люди, катящиеся с гор на лыжах, санях, бубликах-тюбингах, ледянках и обычных листах картона. Смех, радостный ребячий визг, а потом истошный крик, скорая помощь, увязшая в снегу, тяжелый бег медиков с носилками и распластавшаяся на снегу девочка лет двенадцати. Разлетевшись с крутой горки на неуправляемом "бублике", она врезалась в сосну. Травмы конечностей, сотрясение мозга. Пока мы вчетвером волокли носилки к машине, рядом семенила рыдающая мать и отец с белым как снег лицом. Классическая история: дети еще не понимают возможных последствий, а взрослые о них не задумываются, пока гром не грянет.

Но если травмы, полученные при катании с гор, особенно ледяных, случаются каждую зиму, то в последние годы добавилась новая напасть. В региональном СУ СК России регулярно расследуют обстоятельства происшествий, связанных с травмами в детских игровых комнатах, батутных комплексах и других аттракционах, расположенных в торгово-развлекательных и спортивных центрах Алтайского края. В среднем по пятнадцать-двадцать происшествий в год. В 2018-м следователи насчитали 21 случай телесных повреждений различной степени тяжести - вплоть до компрессионных переломов позвонков. Уже двадцать детских травм набралось за одиннадцать месяцев 2019 года.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости.
Хирург Леонид Рошаль снова поднял вопрос о детском травматизме

Прыжки на батуте в последнее время стали весьма популярны. Специальные центры, где ребенок может почувствовать себя "попрыгунчиком", один за другим открываются в крупных торговых центрах. Для барнаульцев, по словам социологов, ТРЦ вообще превратились в главное место досуга. Пока взрослые увлечены шопингом, дети якобы остаются под контролем взрослых, работающих в развлекательных центрах. Но кто там работает? Либо женщины бальзаковского возраста, либо студенты - понятно, что зарплата тут так себе. Дети кувыркаются в игровой комнате, а контролеры могут вязать внукам носочки, зависать в ноутбуках, болтать по телефону. Вы видели, сколько человек страхуют спортсмена на соревнованиях по акробатике? Минимум четверо, по одному на каждом углу. Конечно, уровень сложности несопоставим, но для многих ребятишек с их неокрепшими костями любой неловкий прыжок чреват последствиями. Знаю родителей, у которых дети не первый год занимаются в спортивных секциях, но все равно получили серьезные травмы на батуте: для воздушной акробатики нужны специальные навыки, в ней задействованы иные группы мышц, нежели у хоккеистов или лыжников.

- В нынешнем году в батутных центрах травмировались десять детей. Еще пятеро получили серьезные повреждения на так называемых "тарзанках" и надувных аттракционах, которые находятся в парках отдыха и развлечений либо у торговых центров (в прошлом году было восемь пострадавших). В краевом центре чаще всего такие сообщения поступают из детского центра "Магис дети", батутных центров "WOW mom" и "Пружина" в ТЦ "Праздничный", парков отдыха и развлечений Индустриального района, - сообщила старший инспектор отдела процессуального контроля СУСК РФ по Алтайскому краю Мария Бобрешова.

Добавим сюда травмы, полученные детьми в игровых комнатах ТРЦ, - к примеру, при катании с горок, в том числе надувных (четыре случая в текущем году и восемь в прошлом), а также на аттракционах в парках отдыха (одно ЧП в нынешнем году и два - в прошлом).

- Особое внимание хотелось бы акцентировать на батутных центрах, поскольку травмы, полученные там детьми, очень серьезны, - подчеркнула Мария Бобрешова. - В большинстве случаев травмируется позвоночник, что требует проведения длительного лечения и реабилитации. Так, 30 сентября в ТЦ "Праздничный" в батутном центре "Пружина" несовершеннолетний получил компрессионный перелом восьмого позвонка. Подросток сделал запрещенный правилами техники безопасности акробатический прием, о чем указано в договоре оказания услуг и на информационном стенде в батутной зоне.

На Урале ребенок скончался после падения с горки
В Свердловской области мальчик впал в кому после катания с горки
В Уфе петарда попала в лицо ехавшему с горки мальчику

Положа руку на сердце, скажите, много ли вы видели родителей и детей, внимательно читающих эти документы о технике безопасности? И как часто контролеры настаивают на их изучении? Для ТРЦ и парков отдыха батут почему-то считается аттракционом, хотя по всем параметрам это спортивный снаряд. И до начала его использования с любым ребенком инструктор должен провести инструктаж и обязательную разминку. Увы, квалификация инструкторов часто вызывают сомнения. Для сведения: профессиональных тренеров по прыжкам на батуте в крае вообще нет. Не надо путать их с тренерами по спортивной гимнастике.

- В этом же году шестилетняя девочка в батутном центре "Wow mom" ТЦ "Праздничный" получила компрессионный перелом сразу пяти позвонков. С правилами техники безопасности родственники ребенка были ознакомлены формально - расписались в предоставленных им документах, не изучив их содержания. Вообще, как показывает практика, основными причинами несчастных случаев с подростками являются несоблюдение ими правил безопасности и поведения, халатность родителей и сопровождающих лиц. Проведенные в рамках процессуальных проверок экспертизы устанавливали, что батутные аттракционы в большинстве случаев соответствуют нормативным требованиям безопасности и установленным ГОСТам, в связи с чем, как правило, у следственных органов нет оснований для возбуждения уголовного дела, - пояснила Мария Бобрешова.

Есть здесь и проблема, связанная с пробелами в законодательстве. Длительное время регулирования в этой сфере на федеральном уровне вообще не было. Ни госорганы, ни органы местного самоуправления не проверяли безопасность эксплуатации аттракционов и игрового оборудования (в том числе батутов). После вступления в силу технического регламента ЕвраЗЭС "О безопасности аттракционов" в России с 1 февраля эти функции возложены на Гостехнадзор. В Алтайском крае был создан отдел по надзору за аттракционами, в нем работают четыре человека. Очевидно, что такими силами проблему роста случаев детского травматизма не решить.

Комментарий

Иван Самсонов, начальник методического отдела КАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края":

- Органы управления образования и спорта могут помочь по ряду вопросов. Первым делом нужно создавать полный реестр организаций, занимающихся оказанием подобного рода услуг. Хотите открыть батутный центр - регистрируйтесь. При этом вы должны показать, кто у вас будет работать и какая у него подготовка. На регулярной основе должна проводиться процедура повышения квалификации. Сотрудников следует обучить правилам оказания первой медицинской помощи. В соответствии с методикой Росстандарта, требуется постоянный контроль за состоянием оборудования: визуальный - ежедневно, функциональный - ежеквартально, полная проверка - ежегодно. А родителям я бы посоветовал проверить соблюдение требований безопасности: какие ограждения установлены, сколько детей занимаются одновременно. Попросите показать правоустанавливающие документы. В ряде клубов о них даже не знают. И врачами там значатся люди, не имеющие медицинской практики. Просто надели белые халаты, и все.

Справка "РГ"

Еще в 2018 году региональным следственным управлением были возбуждены три уголовных дела ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Два из них прекращены: в бийском ТРЦ "Ривьера" травмировалась девочка на батуте, а в барнаульском парке "Лесная сказка" несовершеннолетняя пострадала на аттракционе "Водный". Одно уголовное дело следствием еще расследуется (травма на аттракционе "Улей" в игровом комплексе "Веселкино" ТРЦ "Галакси"). Ранее были вынесены обвинительные приговоры по инцидентам на надувном батуте в парке "Арлекино" и аттракционе "Лабиринт" в ТЦ "Юность".

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции
По Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года