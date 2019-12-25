Прокурора Норильска задержали по подозрению во взятке

В Норильске задержан исполняющий обязанности прокурора города Хаваж-Бауди Гутаев.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, "с согласия органов прокуратуры проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска. Он подозревается в получении взятки. По указанию прокурора края он отстранен от исполнения служебных обязанностей".

Известно, что Хаваж-Бауди Гутаев родился в 1987 году городе Шали (в то время - Чечено-Ингушская АССР), в органах прокуратуры работает с 2010 года, имеет звание младшего советника юстиции.