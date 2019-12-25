Три человека пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8

Несколько обнадеживающие данные сообщили в пресс-службе МЧС России относительно падения в Эвенкийском районе вертолета Ми-8. По информации ведомства, состояние всех троих пострадавших в этом авиапроисшествии средней тяжести.

Сообщение о ЧП поступило в 12.45 по красноярскому времени (плюс 4 часа по сравнению с московским). Инцидент произошел прямо на старте со взлетной площадки населенного пункта Байкит. Во время взлета Ми-8 попал в резкий порыв ветра, рухнул с небольшой высоты вниз и опрокинулся на бок. При этом пострадала хвостовая балка и лопасти несущего винта.

На борту вертолета находились 21 пассажир и 3 члена экипажа.

По сообщению пресс-службы МЧС России, для спасения людей и ликвидации последствий авиапроисшествия было привлечено от всех служб 15 человек и 5 единиц техники.