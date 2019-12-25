В Федерации фигурного катания не подтвердили снятие Косторной с ЧР

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган выразил удивление относительно информации об отказе Алены Косторной от участия в чемпионате страны в Красноярске.

Ранее появилась информация о том, что в среду на пресс-конференции перед стартом чемпионата России объявили о снятии Косторной с соревнований по состоянию здоровья.

"С удивлением узнали, что Косторная не будет участвовать в чемпионате России, хотя она уже сидела в самолете, - сказал Коган, чьи слова приводит РИА Новости. - Чемпионат России - ответственный старт, формируется команда, но нельзя давать повода, чтобы спортсмены нервничали еще больше".

Еще во вторник Косторная вместе с другими участницами соревнований прибыла в Красноярск, где с 25 по 29 декабря пройдет чемпионат России. По итогам турнира определится состав сборной страны на чемпионат Европы, который состоится в январе в австрийском Граце.