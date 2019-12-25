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25.12.2019 15:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Федерации фигурного катания не подтвердили снятие Косторной с ЧР

Текст: Максим Домчев
Фигуристка Алена Косторная. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фигуристка Алена Косторная. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фигуристка Алена Косторная. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган выразил удивление относительно информации об отказе Алены Косторной от участия в чемпионате страны в Красноярске.

Фото: РИА Новости
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Ранее появилась информация о том, что в среду на пресс-конференции перед стартом чемпионата России объявили о снятии Косторной с соревнований по состоянию здоровья.

"С удивлением узнали, что Косторная не будет участвовать в чемпионате России, хотя она уже сидела в самолете, - сказал Коган, чьи слова приводит РИА Новости. - Чемпионат России - ответственный старт, формируется команда, но нельзя давать повода, чтобы спортсмены нервничали еще больше".

Еще во вторник Косторная вместе с другими участницами соревнований прибыла в Красноярск, где с 25 по 29 декабря пройдет чемпионат России. По итогам турнира определится состав сборной страны на чемпионат Европы, который состоится в январе в австрийском Граце.

Спорт Фигурное катание Спортивные организации Федерация фигурного катания Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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