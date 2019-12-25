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25.12.2019 06:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Учите стихи!

В городах Сибири открываются резиденции Деда Мороза
Текст: Наталья Граф (Омск) , Татьяна Кузнецова (Барнаул) , Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 292(8050)
Впереди новогодние каникулы. Как и где провести их всей семьей, выясняли корреспонденты "РГ".
Главный новогодний волшебник - Дед Мороз из Великого Устюга - проехал по городам Сибири еще в первой половине декабря. А теперь у нас открываются резиденции его братьев. Фото: Татьяна Кравченко Главный новогодний волшебник - Дед Мороз из Великого Устюга - проехал по городам Сибири еще в первой половине декабря. А теперь у нас открываются резиденции его братьев. Фото: Татьяна Кравченко
Главный новогодний волшебник - Дед Мороз из Великого Устюга - проехал по городам Сибири еще в первой половине декабря. А теперь у нас открываются резиденции его братьев. Фото: Татьяна Кравченко

Виртуальное волшебство

В этом году в Омске впервые открылась мультимедийная усадьба Деда Мороза - в историческом парке "Россия - моя история". Создавать праздничную атмосферу в резиденции зимних волшебников планируют при помощи современных технологий. Здесь будет работать купольный кинотеатр и интерактивная зона kinect, где каждый посетитель сможет стать персонажем новогодней проекции, поиграть в снежки и нарисовать орнаменты на троне Деда Мороза.

Фото: РИА Новости
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А традиционная усадьба Деда Мороза по-прежнему будет работать в городском музее "Искусство Омска" на улице Партизанской, 5а. В усадьбе обустроят четыре цеха - пряничный, пончиковый, ореховый и цех заморозки. В последнем дети вместе с главным новогодним волшебником смогут заморозить и упаковать выбранные для себя сладости.

На обновленной улице Музейной в центре Омска 25 декабря состоится открытие волшебного пространства "Зимний Любинский". Омичей и гостей города ждут световые инсталляции, ледовые скульптуры, елочная аллея и различные мастер-классы. Организаторы также обещают устроить на Любинском грандиозную ярмарку.

В новогодние каникулы омичей ждут и в загородной резиденции Деда Мороза в поселке Большеречье. На территории комплекса "Старина Сибирская" можно поучаствовать в новогодних забавах, побросать снежки и прокатиться на тюбингах и ледянках. А самых храбрых промчат на тройке в санях по всему Большеречью.

Сказочные персонажи приготовили для посетителей интерактивное театрализованное представление и много веселых конкурсов. После спектакля и экскурсий ребятишек пригласит в свой терем хозяин усадьбы. Дед Мороз вручит каждому небольшой сюрприз и удостоверение гостя. И, само собой, новогодний волшебник выслушает стихи и песни, которые выучили малыши.

Кстати, в Большеречье работает единственный в Омской области зоопарк, где также ждут маленьких гостей.

В заповедный лес

Дни семейного отдыха устраивает в новогодние каникулы кемеровский музей-заповедник "Томская Писаница". Настроение гостям поднимут свежий морозный воздух, катание на лошадях, пони, ездовых собаках, снегоходах и тюбингах. Мастерству каюра, к слову, желающих обучают в школе, организованной при заповеднике (выпускникам вручают сертификаты). А переночевать всей семьей при желании можно в гостевой юрте на территории музея или в соседней деревне Писаная. К услугам отдыхающих - беседка с мангалом, баня и автопарковка.

Но главное, что привлекает на живописные берега Томи в январе, - резиденция главного Деда Мороза Кузбасса. Хороводы вокруг новогодней елки с ростовыми куклами и сказочными персонажами, подвижные игры и забавы на лесной поляне сделают январские выходные незабываемыми. А еще детей и взрослых ждут увлекательные театрализованные представления. На 7 января запланирована большая праздничная программа "Рождественское чудо" с конкурсами, песнями, танцами, играми и народными гаданиями. Кульминация торжества - конечно же, встреча с Дедом Морозом. А по предварительным заявкам проводятся еще и интерактивные экскурсии.

Доехать до "Томской писаницы" и обратно 2-8 января можно будет, присоединившись к акции "Праздничный автобус". Комплексный билет для взрослых обойдется в 700 рублей, для детей и льготников - в 600. Помимо проезда (автобус отходит от Летнего вокзала Кемерова в полдень) и пропуска в музей-заповедник, в стоимость билета входят мастер-класс "Художник эпохи неолита", экскурсия по древнему святилищу и участие в праздничной программе с визитом к Деду Морозу.

Открытка из ХХ века

В Барнауле праздничные мероприятия начались еще в середине декабря. В музее "Город" открылась выставка "Волшебство советской елки". Вспомнить праздник из прошлой эпохи помогут фигурки Дедов Морозов и Снегурочек, игрушки из картона, стеклянные гирлянды, открытки и плакаты.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Алтайский краеведческий музей предлагает поучаствовать в гифткроссинге - сделать новогодний подарок незнакомцу и получить сюрприз в ответ. Для этого нужно подготовить небольшой презент, приложить записку или открытку с поздравлением и принести в музей. "Если нет готового подарка, то можно сделать сувенир у нас в музее на одном из мастер-классов. Например, изготовить новогоднюю ель из сизаля, открытку или игрушку в стиле рустик", - пояснили сотрудники музея.

Массовые гулянья в Барнауле откроют в субботу, 28 декабря - на площади Сахарова и на площадках в районах зажгут огни новогодние елки, откроются катки и аттракционы. Всего в городе будут работать 21 лыжная база, 32 хоккейные коробки, 22 катка с прокатом коньков, а также лыжно-биатлонный комплекс училища олимпийского резерва и "Лыжня здоровья" протяженностью 25 километров. Любители активного отдыха смогут поучаствовать в соревнованиях по скийорингу (когда лыжника тащит собачья упряжка), хоккею с шайбой, лыжным гонкам, спортивному туризму. А в парке "Экстрим" впервые в Барнауле заработает аттракцион "Тюбинг Райд" - карусель на "ватрушках".

Театры города подготовили новые постановки к предстоящим праздникам. Так, театр кукол "Сказка" ждет маленьких зрителей на сказки "Аленький цветочек" и "Снежная почта". Краевой театр драмы приглашает в космическое путешествие на трех праздничных программах - "Космический Новый год", "Полет в Новый год" и "Космос - наш". Филармония порадует юных зрителей сказочным балетом "Снегурочка".

Кстати

7 января в Омске пройдет Рождественский полумарафон - единственные соревнования по бегу на длинные дистанции в зимний период на территории России. Событие проводится в экстремальных погодных условиях и имеют неофициальный статус самого холодного забега в мире. Украшением праздника станут карнавал рождественских костюмов и шоу "моржей".

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