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25.12.2019 06:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Если родители не справляются...

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 292(8050)
В Омской области приняли закон об общественных воспитателях. Под их наблюдение передаются безнадзорные или беспризорные дети, малолетние бродяги и попрошайки.

Кроме того, в поле зрения - подростки, содержащиеся в социально-реабилитационных центрах, приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, спецучреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации. А также подростки, склонные к наркомании, алкоголизму, правонарушениям и уже осужденные за преступления.

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- Общественными воспитателями могут быть взрослые дееспособные добровольцы с незапятнанной репутацией, способные содействовать физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, - подчеркнула пресс-секретарь регионального Законодательного собрания Людмила Пальчиковская.

Общественный воспитатель закрепляется за несовершеннолетним уполномоченным органом с согласия ребенка и его родителей или иных законных представителей. Он должен следить за успеваемостью и поведением несовершеннолетнего, давать соответствующие рекомендации. Помогать в организации отдыха и трудоустройстве. Привлекать к здоровому образу жизни, спорту, творчеству. А также сообщать в органы профилактики о недостойном поведении ребенка, его родителей или опекунов.

Свои обязанности общественные воспитатели выполняют на безвозмездной основе, однако за хорошую работу могут получить поощрение.

Кстати

В Омской области появилось новое почетное звание Заслуженный предприниматель Омской области. Претендовать на него смогут бизнесмены, работающие на территории региона не менее пятнадцати лет. Имеющие заслуги в создании новых рабочих мест, обеспечении заработной платы работников в течение трех лет не ниже полутора размеров минимальной оплаты труда, установленной в регионе, а также внедряющие новые технологии. Присуждение данного звания не предполагает каких-либо льгот или премий.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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