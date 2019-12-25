В спасательных отрядах МЧС на Северном Кавказе работает несколько сотен человек. На их счету спасенные жизни многих людей - сорвавшихся со скал альпинистов, заблудившихся в лесу туристов и пострадавших от оползней местных жителей. Единственная женщина среди них - Алана Доева, сотрудник Владикавказского поисково-спасательного отряда.

...Когда корреспонденты "РГ" приехали на базу МЧС под Владикавказом, шла плановая тренировка: транспортировка по натянутому канату через овраг условно пострадавшего туриста. Героиня нашего материала - невысокая и стройная девушка в профессиональном комбинезоне - легко запрыгнула на натянутый трос. Правда, пристегивая альпинистский карабин, Алана слегка замешкалась.

- Помоги! - крикнул начальник отряда одному из помощников.

- Думаешь, я сама не справлюсь? - мгновенно парирует Доева.

И вот уже она стремительно скользит по тросу через пропасть на другую сторону оврага. Здесь ловко отстегнула карабин и вместе с коллегой стала укладывать "раненого" на носилки. Затем, пристегнув его карабинами к канату, вдвоем переправляют через расщелину. Норматив выполнен.

Один из ребят отряда помогает Алане снять с комбинезона страховочные ремни и прочую амуницию: одной это делать неудобно.

- С тебя за помощь причитается, - смеется.

- Отдавать аракой (национальный алкогольный напиток в Осетии. - Ред.)?- спрашивает девушка.

Ребята воспринимают меня как своего "пацана", но и я к их мужским приколам отношусь спокойно.

На самом деле Алана скромничает - она вообще единственная девушка-спасатель в подразделениях служб МЧС всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, о чем до недавнего времени и сама, кстати, не подозревала.

Алана признается, что всю жизнь желала работать в службе, которая помогает людям. Хотела даже пойти в полицию, но потом произошло событие, подтолкнувшее посвятить жизнь именно спасению людей. Это был теракт в Беслане. В Северной Осетии за разворачивающимися в школе N 1 трагическими событиями в те три черных сентябрьских дня 2004 года наблюдали особенно пристально. И у каждого жителя республики трагедия находила отклик в сердце.

Нормативы по физической подготовке Алана сдала с легкостью: до этого восемь лет занималась дзюдо, стала кандидатом в мастера спорта.

- Недавно у нас впервые ввели нормативы для женщин по физподготовке, - рассказывает Алана. - Там, к примеру, один километр надо пробежать за пять минут и десять секунд, а я обычно укладываюсь в четыре минуты. 13 раз отжаться - так на тренировках отжимаюсь 50.

Самые большие нагрузки у спасателей отнюдь не физические: при вызволении попавших в беду случается регулярно видеть страдания людей

К тому же, по мнению самих спасателей, самые большие нагрузки у них отнюдь не физические. Пытаясь вызволить попавших в беду, они регулярно видят страдания людей. И это накладывает тяжелый психологический отпечаток. Однажды машина с туристами не вписалась в поворот и упала с обрыва высотой 50 метров. Трое мужчин, находившихся в автомобиле, погибли сразу. А вот четвертая - женщина - осталась жива, хотя получила переломы шеи и позвоночника и не могла двигаться. Она находилась в сознании, но была парализована, 12 часов пролежав на теле погибшего мужа.

- Тот случай очень тяжелый, - вспоминает Доева. - Наша бригада выехала сразу, но из-за тумана очень долго не могла найти разбившуюся машину. Когда, наконец, мы ее обнаружили, то никак не получалось добраться до места: погода совсем испортилась. Сначала сбросили веревки и спустили врача. Он сделал обезболивающие уколы пострадавшей женщине. Представляю, что бедной пришлось вынести за эти 12 часов. Потом закрепили раненую на носилках и начали поднимать очень осторожно - сильно мешали скалы. А ей нельзя было ни на миллиметр сдвинуть поломанный позвоночник и шею. В то же время приходилось торопиться - такие травмы требовали помощи врачей немедленно! В конце концов ее все-таки удалось вытащить и передать медикам.

Несмотря на такие случаи, свою профессию Алана Доева воспринимает не как геройство, а как абсолютную рутину. Спасатели работают по схеме: сутки через трое. Если не происходит ЧП, то дежурство начинается в 8 утра, с 9 до 10 утра - занятия по физподготовке. Потом - изучение методов оказания первой помощи, анатомии человека, основ медицины и психологии. Но если случается какой-то инцидент, то распорядок меняется моментально, и отряд отправляется на происшествие.

- Я не могу похвастаться каким-то собственным героическим поступком - вся работа идет в команде, - говорит Алана.

При этом не может сказать, что в чем-то превосходит коллег - хотя ни в чем им и не уступает. Зато каждый раз отправляется на дежурство с радостью, искренне считая, что сможет кого-то спасти. Признается, что именно это и наполняет ее жизнь смыслом.

Новый год и йети

Самый необычный случай в ее рабочей биографии произошел как раз в прошлые новогодние праздники. В Алагирское ущелье Северной Осетии на горнолыжном курорте Цей покататься на снежных трассах приехали два друга из Москвы. Планировали провести в республике несколько дней и отправиться обратно в столицу. Но в первый же день один из них упал во время спуска со склона и сломал ногу.

Отряду спасателей, среди которых находилась и Алана Доева, пришлось на месте оказывать помощь пострадавшему гостю, а затем эвакуировать во Владикавказ. По дороге незадачливый горнолыжник странным образом объяснил свое падение: на полном серьезе утверждал, что во всем виноват... снежный человек. Мол, увидел йети, оступился и упал. При этом мужчина оказался совершенно трезв.

Его приятель долго смеялся, когда услышал о странном объяснении ЧП. Однако когда на следующий же день он отправился кататься, то улетел со склона в пропасть. И тоже сломал ногу.

Спасателям пришлось доставать и его. И вот что они услышали от бедолаги. Теперь уже этот турист, клянясь, что говорит правду (уже без шуток), утверждал, что тоже увидел... снежного человека. Заметим, и на сей раз об употреблении алкоголя речи не шло.

В конце концов оба приятеля, повстречавшие в Цее йети, улетели домой с загипсованными ногами.

А вот снежного человека в тех местах никто больше пока не видел. Хотя легенды о его существовании местные жители рассказывают с давних пор.

Правила жизни Аланы Доевой

1. Помогать и поддерживать всех родных и близких. Быть рядом с ними в нужный момент.

2. Чтобы быть достойным представителем своего народа, то есть чтобы людям моей страны было не только не стыдно за меня, а более того - они могли мной гордиться.

3. Быть хорошей дочерью для своих родителей, достойной фамилии.