В Осетии новый мост через реку Урух поможет развитию туризма

Мост ремонтировали шесть месяцев - с июня по декабрь этого года, а общая сумма вложений в инфраструктуру обошлась в 569,5 миллионов рублей. Длинна путепровода составила 113 метров, однако, вместе с дорожными подходами, реконструкция проводилась на участке почти в 1,5 километра.
В двух сотнях метров выше по течению реки находится старый мост через Урух, возведенный еще в 1958 году. Однако он находится уже в предаварийном состоянии и даже проезд там ограничен: введено реверсивное движение, а фактическая грузоподъемность уменьшена из-за соображений безопасности. Новый мост же после проведенной капитальной реконструкции отвечает всем современным требованиям к искусственным сооружениям.
В торжественной церемонии открытия путепровода приняли участие глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, Председатель Комитета дорожного хозяйства РСО-Алания Тариэль Солиев, под руководством которого шли все работу, а также главы муниципалитетов и местные жители.
- Открытие нового моста через реку Урух - исключительно важное для всей нашей республики событие, - отметил на торжественной церемонии глава республики. - Не сомневаюсь, что жизнь сельчан, которые долгие годы ждали этого нового моста, изменится к лучшему. Сегодняшнее знаменательное событие для них - настоящая, долгожданная радость. Ведь мост - это артерия, соединяющая целый ряд населенных пунктов Ирафского района, и теперь по обновленному мосту люди будут чаще навещать своих родных и близких. Это также сокращает расход времени и повышает безопасность людей, которые проезжают по нему. А для многочисленных туристов, в том числе, из ближнего и дальнего зарубежья, реконструированный мост - это возможность более коротким путем добраться до туристических баз, посетить самые живописные места Дигории, которые по красоте не уступают Швейцарии.
Глава республики отдельно отметил работу всех специалистов, которые участвовали в реконструкции моста. "Вы подготовили отличный подарок к Новому году жителям Северной Осетии!", - подчеркнул Вячеслав Битаров.
За шесть месяцев дорожники действительно проделали большой объем работ. Вдоль подъездов к мосту были устроены железобетонные лотки, которые обеспечивают водоотвод от полотна дороги. Забетонированы конусы, обеспечивающие надежное соединение моста с дорожным полотном, возведены подпорные стены на левом берегу Уруха, отсыпан чернозем на откосах. Также проведено и много других работ.
Реконструкция моста проводилась в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также республиканской государственной программы по модернизации и развитию автодорог регионального и местного значения.
- Введение в строй этого моста обеспечивает надежную связь между соседними республиками, позволяет по кратчайшему маршруту добираться до уже существующих и планируемых к созданию туристических баз в Горной Дигории, - отметил Председатель Комитета дорожного хозяйства РСО-Алания Тариэль Солиев. Именно такая взаимоувязка между планируемым развитием туристического кластера и опережающим развитием дорожной сети придает уверенность в успешном осуществлении программы развития горных районов нашей республики.