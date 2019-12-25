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25.12.2019 16:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Осетии новый мост через реку Урух поможет развитию туризма

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
В Северной Осетии в селении Хазнидон открыли мост через реку Урух, который реконструировали несколько месяцев. Мост имеет не только региональное значение (соединяет несколько населенных пунктов), но и федеральное – поскольку с его вводом в эксплуатацию туристы смогут добраться до туристических баз и живописных мест Дигорского ущелья. Также через этот участок проходит транспортная артерия, связывающая Северную Осетию с соседними республиками.
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии

Мост ремонтировали шесть месяцев - с июня по декабрь этого года, а общая сумма вложений в инфраструктуру обошлась в 569,5 миллионов рублей. Длинна путепровода составила 113 метров, однако, вместе с дорожными подходами, реконструкция проводилась на участке почти в 1,5 километра.

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
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В двух сотнях метров выше по течению реки находится старый мост через Урух, возведенный еще в 1958 году. Однако он находится уже в предаварийном состоянии и даже проезд там ограничен: введено реверсивное движение, а фактическая грузоподъемность уменьшена из-за соображений безопасности. Новый мост же после проведенной капитальной реконструкции отвечает всем современным требованиям к искусственным сооружениям.

В торжественной церемонии открытия путепровода приняли участие глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, Председатель Комитета дорожного хозяйства РСО-Алания Тариэль Солиев, под руководством которого шли все работу, а также главы муниципалитетов и местные жители.

- Открытие нового моста через реку Урух - исключительно важное для всей нашей республики событие, - отметил на торжественной церемонии глава республики. - Не сомневаюсь, что жизнь сельчан, которые долгие годы ждали этого нового моста, изменится к лучшему. Сегодняшнее знаменательное событие для них - настоящая, долгожданная радость. Ведь мост - это артерия, соединяющая целый ряд населенных пунктов Ирафского района, и теперь по обновленному мосту люди будут чаще навещать своих родных и близких. Это также сокращает расход времени и повышает безопасность людей, которые проезжают по нему. А для многочисленных туристов, в том числе, из ближнего и дальнего зарубежья, реконструированный мост - это возможность более коротким путем добраться до туристических баз, посетить самые живописные места Дигории, которые по красоте не уступают Швейцарии.

Глава республики отдельно отметил работу всех специалистов, которые участвовали в реконструкции моста. "Вы подготовили отличный подарок к Новому году жителям Северной Осетии!", - подчеркнул Вячеслав Битаров.

За шесть месяцев дорожники действительно проделали большой объем работ. Вдоль подъездов к мосту были устроены железобетонные лотки, которые обеспечивают водоотвод от полотна дороги. Забетонированы конусы, обеспечивающие надежное соединение моста с дорожным полотном, возведены подпорные стены на левом берегу Уруха, отсыпан чернозем на откосах. Также проведено и много других работ.

Реконструкция моста проводилась в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также республиканской государственной программы по модернизации и развитию автодорог регионального и местного значения.

- Введение в строй этого моста обеспечивает надежную связь между соседними республиками, позволяет по кратчайшему маршруту добираться до уже существующих и планируемых к созданию туристических баз в Горной Дигории, - отметил Председатель Комитета дорожного хозяйства РСО-Алания Тариэль Солиев. Именно такая взаимоувязка между планируемым развитием туристического кластера и опережающим развитием дорожной сети придает уверенность в успешном осуществлении программы развития горных районов нашей республики.

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