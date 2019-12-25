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25.12.2019 17:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

И много-много радости...

Новогоднюю елку можно получить разными способами
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 291(8049)
Известно: Новый год без елки, что свадьба без невесты. Но приобрести главный атрибут праздника сегодня можно очень разными способами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Взять в аренду

Десятки компаний предлагают петербуржцам доставить новогоднюю красавицу прямо на дом, причем по желанию пользователей она может быть уже украшена игрушками. Речь, понятно, идет об искусственных елках.

Фото: Мосфильм
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Эксперты поясняют, что петербуржцы арендуют елку обычно на две недели - скажем, с 25 декабря по 7 января, или с 31 декабря по 13 января. Цены аренды зависят от размера елки - например, стандартно украшенная метровая красавица стоит порядка 6500-7000 рублей. А вот стоимость аренды трехметровой елки, наряженной по всем правилам дизайнерского искусства, начинается от 35 тысяч.

Преимущества такой аренды очевидны: не надо придумывать, куда спрятать новогоднюю красавицу на весь год, до нового праздника; каждый год можно заказывать елку в новом наряде - например, минималистском, или авангардном, или, наоборот, в ретростиле. Минус один - цена услуги. Для семьи со средним достатком она довольно высока.

Искусственные елки с доставкой на дом

Искусственную ель можно приобрести гораздо дешевле: от 600 рублей. Причем за 300 рублей вам доставят ее на дом, а еще за дополнительную цену соберут и установят. Но это цена самого бюджетного варианта. Если вы хотите так называемую литую кремлевскую елку, которая на вид почти не отличается от тех живых голубых елей, что несут караул у Кремлевской стены, то вам придется раскошелиться. Цена таких красавиц от полутора метров высотой начинается с 6000 рублей и может достигать (в зависимости от размера) - 50 000. Причем елку такого типа можно выбрать и по ширине: кто-то предпочитает узкую и суперстройную, кто-то - более пышную красавицу.

Срубить самому

Бесплатный вариант - срубить елку самостоятельно. И такая легитимная возможность у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области тоже есть. Для этого надо заключить договор с лесничеством, а после самому явиться к назначенной делянке, самому срубить и самому вывезти дерево.

Фото: РИА Новости
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Такая акция в Ленинградской области действует уже не первый год. В региональной администрации поясняют, что больше всего договоров заключают с лесничествами соседних с мегаполисом районов - Всеволожского, Гатчинского, Кировского. Помимо прочего, акция преследует еще и экологическую цель: лесную растительность убирают там, где по требованиям техники безопасности необходима расчистка, например вдоль обочин дорог.

По одному договору одному человеку разрешается срубить одну елку. В прошлом году этой возможностью воспользовались 32 тысячи человек.

Купить на елочном базаре

В этом году в Санкт-Петербурге открыто более 70 елочных базаров. Торговля началась с 20 декабря. Купить на базаре можно не только ели и пихты (их традиционно привозят в Северную столицу из Пермского края), но и сосны (их доставляют из Пензенской области).

Цены на таких базарах определяют сами продавцы, но обычно они составляют 600-700 рублей за метр елки. У сосны расценки выше - порядка 1000 рублей за метр. Лапы для рождественского венка можно приобрести за 200 рублей.

Купить живую в горшке

Это, пожалуй, самый экологичный, но и самый дорогой вариант. В Петербурге через интернет-магазины можно приобрести не только живые елки в горшках, но и, например, пихту Фразера или пихту Нордманна. Эти растения особенно хороши: они имеют более выраженный запах, более длинные, густые и при этом мягкие иголочки. Горшечные пихты в Россию поставляются в основном из Дании. И стоят такие красавицы от семи-восьми тысяч рублей. Елки и сосны в горшках подешевле - от полутора тысяч рублей.

Живая елка в аренду

Такую услугу в Санкт-Петербурге начали предоставлять два года назад. Цена за аренду - 5000 рублей, причем 1100 из этих денег пользователь получает назад, если арендованная елка возвращается в надлежащем состоянии.
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- Увы, в нынешнем году мы от этой своей, прямо скажем, эксклюзивной для города услуги вынуждены отказаться, - признался генеральный директор фирмы Евгений Степанов. - Причина проста: слишком мало в городе состоятельных людей с развитым экологическим сознанием, которые способны и готовы этой услугой воспользоваться. В прошлом году мы едва вышли в ноль по затратам и доходам

Многие елки, по словам Степанова, арендаторы пересушивают. Ведь чтобы красавица в горошке оставалась таковой в течение двух недель новогодних каникул, за ней необходим ежедневный уход: ее надо поливать, опрыскивать водой, держать вдали от нагревательных приборов (например, батарей отопления). Не вешать на ее ветви электрическую гирлянду, фонарики - от них дерево тоже получает слишком много тепла.

Не все арендаторы тщательно соблюдают эти правила.

- Скандалов по поводу погибших елей у нас не было, - отмечает Евгений Степанов, - все, кто по каким-либо причинам не смог обеспечить елке живую жизнь, легко расставались с оговоренным залогом.

Он подчеркивает: отказываться навсегда от этой услуги фирма не намерена. Предстоящий Новый год - всего лишь тайм-аут в формате "аренда живой ели в горшке"

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