Известно: Новый год без елки, что свадьба без невесты. Но приобрести главный атрибут праздника сегодня можно очень разными способами.

Взять в аренду

Десятки компаний предлагают петербуржцам доставить новогоднюю красавицу прямо на дом, причем по желанию пользователей она может быть уже украшена игрушками. Речь, понятно, идет об искусственных елках.

Эксперты поясняют, что петербуржцы арендуют елку обычно на две недели - скажем, с 25 декабря по 7 января, или с 31 декабря по 13 января. Цены аренды зависят от размера елки - например, стандартно украшенная метровая красавица стоит порядка 6500-7000 рублей. А вот стоимость аренды трехметровой елки, наряженной по всем правилам дизайнерского искусства, начинается от 35 тысяч.

Преимущества такой аренды очевидны: не надо придумывать, куда спрятать новогоднюю красавицу на весь год, до нового праздника; каждый год можно заказывать елку в новом наряде - например, минималистском, или авангардном, или, наоборот, в ретростиле. Минус один - цена услуги. Для семьи со средним достатком она довольно высока.

Искусственные елки с доставкой на дом

Искусственную ель можно приобрести гораздо дешевле: от 600 рублей. Причем за 300 рублей вам доставят ее на дом, а еще за дополнительную цену соберут и установят. Но это цена самого бюджетного варианта. Если вы хотите так называемую литую кремлевскую елку, которая на вид почти не отличается от тех живых голубых елей, что несут караул у Кремлевской стены, то вам придется раскошелиться. Цена таких красавиц от полутора метров высотой начинается с 6000 рублей и может достигать (в зависимости от размера) - 50 000. Причем елку такого типа можно выбрать и по ширине: кто-то предпочитает узкую и суперстройную, кто-то - более пышную красавицу.

Срубить самому

Бесплатный вариант - срубить елку самостоятельно. И такая легитимная возможность у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области тоже есть. Для этого надо заключить договор с лесничеством, а после самому явиться к назначенной делянке, самому срубить и самому вывезти дерево.

Такая акция в Ленинградской области действует уже не первый год. В региональной администрации поясняют, что больше всего договоров заключают с лесничествами соседних с мегаполисом районов - Всеволожского, Гатчинского, Кировского. Помимо прочего, акция преследует еще и экологическую цель: лесную растительность убирают там, где по требованиям техники безопасности необходима расчистка, например вдоль обочин дорог.

По одному договору одному человеку разрешается срубить одну елку. В прошлом году этой возможностью воспользовались 32 тысячи человек.

Купить на елочном базаре

В этом году в Санкт-Петербурге открыто более 70 елочных базаров. Торговля началась с 20 декабря. Купить на базаре можно не только ели и пихты (их традиционно привозят в Северную столицу из Пермского края), но и сосны (их доставляют из Пензенской области).

Цены на таких базарах определяют сами продавцы, но обычно они составляют 600-700 рублей за метр елки. У сосны расценки выше - порядка 1000 рублей за метр. Лапы для рождественского венка можно приобрести за 200 рублей.

Купить живую в горшке

Это, пожалуй, самый экологичный, но и самый дорогой вариант. В Петербурге через интернет-магазины можно приобрести не только живые елки в горшках, но и, например, пихту Фразера или пихту Нордманна. Эти растения особенно хороши: они имеют более выраженный запах, более длинные, густые и при этом мягкие иголочки. Горшечные пихты в Россию поставляются в основном из Дании. И стоят такие красавицы от семи-восьми тысяч рублей. Елки и сосны в горшках подешевле - от полутора тысяч рублей.

Живая елка в аренду

Такую услугу в Санкт-Петербурге начали предоставлять два года назад. Цена за аренду - 5000 рублей, причем 1100 из этих денег пользователь получает назад, если арендованная елка возвращается в надлежащем состоянии.

- Увы, в нынешнем году мы от этой своей, прямо скажем, эксклюзивной для города услуги вынуждены отказаться, - признался генеральный директор фирмы Евгений Степанов. - Причина проста: слишком мало в городе состоятельных людей с развитым экологическим сознанием, которые способны и готовы этой услугой воспользоваться. В прошлом году мы едва вышли в ноль по затратам и доходам

Многие елки, по словам Степанова, арендаторы пересушивают. Ведь чтобы красавица в горошке оставалась таковой в течение двух недель новогодних каникул, за ней необходим ежедневный уход: ее надо поливать, опрыскивать водой, держать вдали от нагревательных приборов (например, батарей отопления). Не вешать на ее ветви электрическую гирлянду, фонарики - от них дерево тоже получает слишком много тепла.

Не все арендаторы тщательно соблюдают эти правила.

- Скандалов по поводу погибших елей у нас не было, - отмечает Евгений Степанов, - все, кто по каким-либо причинам не смог обеспечить елке живую жизнь, легко расставались с оговоренным залогом.

Он подчеркивает: отказываться навсегда от этой услуги фирма не намерена. Предстоящий Новый год - всего лишь тайм-аут в формате "аренда живой ели в горшке"