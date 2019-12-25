Избиркомы Санкт-Петербурга ждет реорганизация

Центризбирком внимательно проследит, чтобы все нарушения на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге были изучены, а виновные наказаны.

В среду ЦИК заслушал доклад главы городского избиркома Виктора Миненко о выполнении поручений по итогам муниципальной кампании, прошедшей с многочисленными нарушениями со стороны избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), а также участковых комиссий (УИК).

Сам Миненко рассказал, что в горизбирком поступило порядка семи тысяч обращений граждан, по которым было принято около 800 решений, в том числе отменено 572 постановления по регистрации кандидатов. По итогам проверки недочеты выявлены в 248 УИКах, по 98 идут суды, в случае подтверждения фактов нарушений будет поставлен вопрос об увольнении председателей. Уже лишились должностей 63 председателя УИК, по оставшимся решения будут приняты до марта.

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что все эти меры не дадут нужного эффекта, пока не заработает принцип неотвратимости наказания для нарушителей на выборах. Претензии у Центризбиркома есть не только к коллегам из муниципалитетов, но и к правоохранителям, которые порой бездействовали или не слишком оперативно реагировали на сигналы. "Если бы своевременно был схвачен за руку хоть один "браток" из тех, которые своими телами перекрывали возможность кандидатам сдать документы, если бы хоть кто-то был своевременно привлечен по линии правоохранительных органов к административной ответственности, я уверена, что другие бы по крайней мере остерегались бы так нагло действовать", - считает она.

За время муниципальной кампании в Санкт-Петербурге ЦИК направил в правоохранительные органы 69 обращений, 11 - в МВД России, 43 - в органы прокуратуры и 15 в следственные органы. Сама Элла Памфилова попросила помощи у президента в ходе личной встречи. "И по тем материалам, которые мной были представлены, было дано поручение Генеральной прокуратуре проверить нашу информацию", - сказала она.

В итоге прокуратура Санкт-Петербурга выявила отдельные факты ненадлежащего исполнения сотрудниками правоохранительных органов возложенных на них обязанностей в ходе проверок заявлений и обращений граждан, поступивших в том числе из ЦИК России, о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в ходе избирательной кампании, рассказала Памфилова. Городскому управлению МВД вынесено представление об устранении нарушении и наказании виновных.

Саму же избирательную систему Санкт-Петербурга, заявил зампред ЦИК Николай Булаев, ждет "капитальная реконструкция". "Наше время до июля (2020 года) мы должны посвятить тому, чтобы система ТИКов была переформатирована и организационно и кадрово перестроена таким образом, чтобы доверие к ней было абсолютным", - заявил он. Булаев напомнил, что в 2021 году в Санкт-Петербурге пройдут две большие избирательные кампании - депутатов городского и федерального парламентов. К этому моменту системные ошибки должны быть исправлены.