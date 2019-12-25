Куда всей семьей можно пойти в длинные новогодние каникулы? От зазывных объявлений разбегаются глаза. "РГ" выбрала несколько мест, посещение которых доставит радость и детям, и взрослым.

Рождественская ярмарка

Она открылась на Манежной площади в середине декабря и будет работать до 13 января, с 12.00 до 21.00 без выходных. Главное развлечение, конечно же, шопинг. На ярмарке открыты больше сотни торговых павильонов с сувенирами, игрушками, украшениями и угощениями из разных регионов России и других стран. Интересно, что каждый день отмечен по-особенному. Здесь можно будет увидеть мини-спектакли городских и гастролирующих коллективов, послушать концерты джазовых, этнических и эстрадных исполнителей. И даже покататься на каруселях и на катке. Вход на каток бесплатный, а у кого своих коньков нет, здесь можно взять их в аренду.

Катки и горки

Кстати, о коньках. Нынешняя зима, скудная снегом и морозами, кажется, не оставила петербуржцам возможности насладиться главными зимними радостями. Но это на самом деле не так!

В городе немало открытых катков с искусственным льдом, на которых можно кататься даже при плюс 10. Самые популярные - в "Новой Голландии" и "Каток у моря" в пространстве "Севкабель". Он расположен на берегу Невы, в самом ее устье, и, катаясь здесь, можно действительно любоваться Финским заливом.

Но эти катки платные. А вот в Кронштадте можно бесплатно скатиться на ватрушке с настоящей новогодней горки. Здесь, на Якорной площади, впервые открылась 80-метровая тюбинговая горка для детей и взрослых. Планируется, что новая горка будет работать до 1 марта.

Фестиваль огня

Нельзя пропустить фестиваль огня "Рождественская звезда" - 7 и 8 января на стрелке Васильевского острова и на пляже Петропавловской крепости. Можно сказать, что эта традиция идет еще со времен Петра Первого, когда любые городские гулянья в Петербурге сопровождались огненными представлениями и пальбой из пушек. Нынешний фестиваль - современная интерпретация петровской традиции.

В этот раз в Петербург приедут команды пиротехников из Андорры, Азербайджана, Белоруссии и США со своими театрами огня, фейерверками, световыми и лазерными шоу. С помощью современных технологий стена Петропавловской крепости впервые превратится в холст для поп-арт-художников и диджитал-дизайнеров.

Цветное небо

Необычный фестиваль разноцветного дыма пройдет 4, 5, 6, и 7 января в парке имени Бабушкина на проспекте Обуховской Обороны. Кульминацией праздника станет флешмоб: участники соберутся в круг и с помощью дымовых шашек "разрисуют" хмурое городское небо в разные цвета. "Художником неба" может стать любой гость: купить цветной дым можно будет прямо на месте.

Гатчинская кутерьма

Не прогадают те, кто выберется с детьми в Гатчину. Здешний фестиваль "Новогодняя кутерьма" предполагает самые разные развлечения - от катаний в санях до таинственных и страшных посещений дворцовых подземелий. Ежедневно с 1 по 8 января на плацу будет работать Рождественская ярмарка. Каждый час с 13.00 до 16.00 любой желающий сможет принять участие в новогодней интермедии "Кто при Дворе важнее?".

В программе также концерты, мастер-классы, необычные экскурсии в Гатчинский дворец. Можно будет, например, встретиться с дамой-медиумом, узнать будущее с помощью кофейных зерен или "ароматического гадания". А модниц приглашают принять участие в театрализованном показе шляпок: зрительницы примерят на себя образы дам начала прошлого века.