В Калининградской области появился автобус для педагогов, которые учат детей из малых городов и сел современным дисциплинам: программированию, медиатворчеству, геоинформационным технологиям и так далее.

Национальный проект "Образование" изменил облик калининградских школ. Даже в глубинке появились 3D-принтеры, квадрокоптеры, робототехнические конструкторы, оборудование для занятий промышленным дизайном, аэрофотосъемкой, для изучения технологий виртуальной реальности.

Чтобы занятия были максимально эффективными, в сельские школы регулярно выезжает педагогический десант. Профессионалы из Калининграда и других российских регионов, с одной стороны, сами проводят уроки, с другой - организуют семинары по новым методикам обучения для сельских учителей.

Теперь развозить приглашенных педагогов по малым городам и селам будет специальный транспорт. Автобусов для школьников в Калининградской области много, около трехсот, но автобус для учителей появился впервые. Свои первые рейды он совершит в ближайшие дни по "точкам роста", открывшимся в этом году в одиннадцати сельских школах.

- Мы в 2019 году начали масштабную реализацию региональных проектов национального проекта "Образование". Еще не все школы стали непосредственными их участниками, но к 2024-му все образовательные учреждения области будут включены. Это коснется и педагогов, и детей, и родителей, - отмечает министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. - Изменятся и инфраструктура, и содержание, и технологии организации учебного процесса.