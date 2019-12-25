24 декабря первый поезд в Крым пересек Керченский мост и 25-го числа прибыл в Севастополь.

Корреспондент "Российской газеты" провела более 40 часов на нижней полке плацкартного вагона - знакомилась с попутчиками, обедала в вагоне-ресторане и посочувствовала проводникам.

Валентина Ивановна едет в Севастополь, ее будет встречать муж. В Петербурге она проходила курс лечения и планировала отправиться домой еще 15 декабря. "Но когда мы узнали, что будет первый поезд 23 декабря и как раз из Петербурга, то муж даже согласился, чтобы я задержалась, - рассказывает она. - И такая радость у меня теперь! Люди вокруг замечательные, проводницы красивые и услужливые! Мы им благодарность в книгу жалоб и предложений напишем!"

С Московского вокзала Северной столицы поезд N 07 Санкт-Петербург - Севастополь отправился ровно в 14.00. В его составе - 17 вагонов, причем сразу два вагона-ресторана. Компания "Гранд Экспресс" - оператор маршрута - прекрасно понимала, что пассажиры захотят отпраздновать такое знаковое и для страны, и для многих лично событие. И даже приготовила им приятные памятные подарки - беспроводные наушники и знаменитые "железнодорожные" подстаканники. В комплект входит фирменная ложечка и особенный хрустальный стакан, все упаковано в красивую фирменную коробку. Кстати, приобрести такой сувенир, скорее всего, смогут и пассажиры последующих рейсов. Цена вопроса - 1990 рублей.

Чай для пассажиров разносят именно в таких подстаканниках, только стаканы - обычные граненые. В компании, кстати, подчеркивают, что принципиально не используют одноразовую пластиковую посуду, и в ресторане еду сервируют на красивых тарелках белого стекла. Цены, можно сказать, средние: самое дорогое блюдо в меню "медальоны из говядины" - 620 рублей, блины обычные - 150 рублей, а с красной икрой - 400, солянка сборная мясная - 270 рублей. Для вегетарианцев предлагается свое меню - винегрет овощной и салат из капусты, огурцов и консервированной кукурузы (по 120 рублей), щи из свежей капусты (180 рублей), тушеные овощи по-монастырски (200 рублей). В меню есть также снеки, десерты и напитки, а для самых маленьких пассажиров - детское меню.

Кстати, весь возможный пластик, оставленный пассажирами "Таврии", отправляют на вторичную переработку. Кроме того, предусмотрен раздельный сбор мусора с использованием биоразлагаемых пакетов.

Ну как не почитать в пути любимую газету! Фото: Сергей Николаев

- Мои предки были крымскими татарами, но сейчас родители живут в Узбекистане, рассказывает Дилер Рахманов, который едет с женой Дилором и двумя детьми. Мусе - четыре года, Камоле - три. Занимать их в поезде приходится то подвижными играми, то раскрасками. Но родители приняли решение предпочесть поезд самолету: "Первый же!" Дилер уже 10 лет работает в Петербурге, к промозглому климату Северной столицы давно привык. А от Симферополя неизменно ждет прежде всего теплых впечатлений: там живут бабушка, тетя, брат с женой. Новый год большая семья встретит вместе, родители Дилера и Дилором тоже приедут.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник поезда Александр Калеущенко, подготовка поезда к рейсу заняла около недели. Прежде всего во всех вагонах состава, который раньше курсировал между двумя столицами, сменили все так называемое мягкое съемное имущество - подушки, одеяла, матрасы. Все пассажиры первого поезда получили совсем новое постельное белье.

- Главная задача - обеспечить комфорт пассажиров, - подчеркивает начальник поезда. - Этим занимаются 30 проводников пассажирских вагонов и два механика-электрика. Основной костяк - сотрудники поезда 53/54, всего более 20 человек, в том числе и я. Потому что выбирали наиболее опытных.

Александр признается, что испытывает определенное волнение - все-таки ответственное дело доверили. Но готов и дальше работать на крымском направлении.

Наталья Александровна еще два года назад пообещала всем своим родственникам, что приедет в Севастополь первым поездом. После смерти мужа она переехала к сыну в Санкт-Петербург, а в Крыму осталась дочь. Из-за проблем со здоровьем пожилая женщина не может путешествовать самолетом и теперь буквально не сдерживает слез радости: "Эмоциональная я очень". Путешествует с внучкой Настенькой.

- Наша семья приехала в Севастополь в 1947 году, восстанавливать город после войны, - рассказывает Наталья Александровна. - Мы всегда считали его русским городом и очень рады, что Крым вернулся в Россию.

Для "Таврии" специально готовили и обучали проводников

Большинство пассажиров "Таврии", кстати, больше говорят не о самом поезде или причинах, которые побудили их отправиться в это путешествие под Новый год. Ведь его сделали возможным итоги референдума 2014 года, и люди до сих пор как будто бы выдыхают с облегчением: "Свершилось". "Наши". Строительство Крымского моста они воспринимают как еще одно зримое доказательство не только духовной, но и материальной связи с Россией. Прочной, как рельсовая сталь. Все как один собирались не спать в ночь на среду.

Путешествие на первом поезде Санкт-Петербург - Севастополь для многих навсегда войдет в семейную историю. Фото: Сергей Николаев

- Надо было шампанское взять, - сокрушается одна пассажирка в разговоре с попутчиками, - мама вот не дождалась возвращения поездов в наши чудесные края, а 90-летний папа будет меня встречать. На мосту хоть бы тормознули, чтобы мы увидели...

Посмотреть, разумеется, есть на что: 18 километров железнодорожных путей проложили над водами Керченского залива - отсюда второе название моста Керченский. Железнодорожная арка - в два раза длиннее остальных пролетов, от опоры до опоры - 227 метров, это два футбольных поля. Ее вес - шесть тысяч тонн, это в 14 раз больше международной космической станции. А огни дорожного освещения - 3,7 тысячи диодных светильников - видно за 408 километров с МКС.

Юрий родом из Липецка, но давно живет и работает в Петербурге. Купил билет на поезд в Крым абсолютно спонтанно. Рассказывает, что накануне отправления на новогоднем корпоративе разговорился с начальником о своем желании стать одним из первых пассажиров. А тот махнул рукой: "Езжай!". В вагоне он слушает музыку, играет на планшете в шахматы и нарды, а еще с помощью проводника пытается продлить свое путешествие. По ошибке билет взял только до Симферополя.

- Если не получится, поеду дальше на автобусе, - рассуждает Юрий. - Севастополь хочу увидеть. Или попробую самый длинный троллейбусный маршрут, прокачусь в Ялту. Никогда в Крыму не был.

А ведь железнодорожному сообщению с Севастополем уже 144 года, и буквально на днях - юбилей! Регулярное пассажирское сообщение между Санкт-Петербургом и Севастополем началось 5 января 1875 года. Поезд следовал с тремя пересадками - в Москве, Курске и на станции Лозовая. Время в пути тогда составляло 88 часов, сегодня - ровно в два раза меньше: 43 часа 25 минут до Севастополя и на один час меньше обратно. На территории Крыма - семь остановок: Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. А со стороны Таманского полуострова специально для новой ветки построили станцию Тамань-Пассажирская.

Поезд из Петербурга в Крым, что называется, обычный, одноэтажный. Но большинство вагонов в составе новые, оборудованы автоматическими дверями, биотуалетами, которые можно использовать на станциях, откидывающейся подножкой для выхода, есть специальные места для размещения маломобильных пассажиров. У каждого спального места - розетка на 220 В, поэтому большинство пассажиров не расстаются с гаджетами. На "втором этаже" есть также USB-розетки. На борту работает отдельная сеть Wi-Fi.

Для нового поезда "Таврия" компания-перевозчик подготовила и обучила проводников. "Интенсив" длился больше двух недель, в последние перед отправлением дни почти не спали, рассказала проводница Кристина. Зато уже в первый день рейса ей написали несколько благодарностей в книгу отзывов и предложений. Есть там и такие слова: "Спасибо за эмпатию!"

Никита Боловин с женой Анной - едва ли не самые молодые сотрудники поездной бригады. Познакомились на работе. Стали встречаться, а в сентябре этого года поженились. Видятся урывками, потому что работают посменно - пока один следит за вагоном и пассажирами, второй отдыхает. "Перешли на этот рейс, когда нам предложили, прошли определенный отбор, - рассказывает Никита. - Интересно попробовать новое направление. Жаль только, что Севастополь увидеть не успеем - в обратный путь отправимся уже в 15.55. А до этого нам надо полностью подготовить вагон в обратный путь".

Вдохновение

Наброски в купе

В поезде N 07 едет художница Алевтина Соснова. Девушка делает зарисовки, чтобы затем создать полноценную картину. Материал произведения уже ею выбран - это холст и масло.

Алевтина Соснова, выпускница академии имени Репина, живет в Санкт-Петербурге.

Алевтина Соснова пишет картину о поезде.

Художница говорит, что в путешествие отправилась, чтобы написать картину о первом поезде в Крым.

Из Севастополя Алевтина Соснова уедет обратно уже 25 декабря. В поезде из Крыма в Петербург она продолжит работу над эскизами.

Кстати

Почетный пассажир

Александру Попову есть что вспомнить, глядя в вагонное окно...

Есть в "Таврии" и особенные пассажиры. Много журналистов, а самый драгоценный гость - 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрович Попов из Великого Новгорода. В 19 лет он ушел на фронт, был командиром танкового взвода, принимал участие в освобождении черноморских городов. Его танк Т-34 одним из первых ворвался в Севастополь 9 мая 1944 года, а Попов потом дошел до Берлина.

- Раньше мы каждые пять лет ездили по местам боев в Крыму, - рассказал он. - При форсировании Керченского пролива погиб мой заряжающий, я хотел бы побывать на его могиле. Но самое главное - хочу увидеть Крымский мост. А еще аэропорт в Симферополе. Говорят, он теперь лучший в мире.

В это путешествие Попов отправился по приглашению областной администрации и руководства Крыма. В программе - посещение музеев, встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым, еще целый ряд мероприятий. Ветеран признался, что сначала немного опасался такого длительного путешествия, все-таки годы берут свое. А потом решил, что просто обязан увидеть стройку века!