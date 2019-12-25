Это первый в стране театр кукол, здание для которого было капитально отремонтировано в рамках нацпроекта "Культура". Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, которая побывала с визитом в Мурманске, назвала его самым красивым кукольным театром в России.
Первым спектаклем на новой сцене стала "Дюймовочка", в постановке которой использовались элементы современной компьютерной графики, теневые куклы и неожиданные сценические приемы.
Общие расходы на ремонт здания составили около 330 миллионов рублей.
Отремонтированное здание оснащено новейшим профессиональным оборудованием премиум-класса. В новом здании площадью 3500 квадратных метров оборудованы два зрительных зала - большой на 300 и малый на 80 человек.
Справка "РГ"
Репертуар Мурманского областного театра кукол насчитывает 57 спектаклей. В 2018 году его представления посетили 50 тысяч зрителей.