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25.12.2019 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МВД по Северной столицы.

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Сам конфликт начался в автобусе. Пассажир и мужчина, ехавший "зайцем", повздорили на предмет необходимости оплачивать проезд в общественном транспорте. Спорт быстро перешел в кулачный бой.

На остановке оба мужчины вышли из автобуса и продолжили выяснять отношения. В какой-то момент мужчина, который оплатил проезд, выстрелил в безбилетника, а затем покинул место происшествия.

Пострадавшего увезла "скорая", он отделался легкими травмами. Стрелявшему, когда его задержат, в полиции намерены предъявить обвинения в хулиганстве.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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