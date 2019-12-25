В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника

В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МВД по Северной столицы.

Сам конфликт начался в автобусе. Пассажир и мужчина, ехавший "зайцем", повздорили на предмет необходимости оплачивать проезд в общественном транспорте. Спорт быстро перешел в кулачный бой.

На остановке оба мужчины вышли из автобуса и продолжили выяснять отношения. В какой-то момент мужчина, который оплатил проезд, выстрелил в безбилетника, а затем покинул место происшествия.

Пострадавшего увезла "скорая", он отделался легкими травмами. Стрелявшему, когда его задержат, в полиции намерены предъявить обвинения в хулиганстве.