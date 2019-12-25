Памфилова рассказала об итогах прокурорской проверки выборов в Петербурге

Новости

Чем опасна "европейская зима" в России 15:01
Русский музей оштрафовали за протечки в потолке 15:00
Lada Granta стала бестселлером в Европе 15:00
В уголовном деле главы Туапсе появился эпизод о крупной взятке 14:53
Кабмин увеличил выплаты за медали крупнейших международных соревнований 14:46
В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком 14:44
В Крыму за 2019 год зафиксировали почти 500 выбросов дельфинов 14:42
В Великом Новгороде подростка убили после отказа полицейских его искать 14:30
Шоураннер "Ведьмака" ответила Марку Хэмиллу по поводу роли Весемира 14:30
Птиц, которых отобрали у петербургских фотографов, выпустят на волю 14:24
На Урале завели дело о массовом отравлении в детсаду 14:20
В Казани пассажиры почти сутки не могут улететь в Череповец 14:19
Названы лучшие двигатели 2020 года 14:16
В Крыму назвали неадекватной реакцию Киева на первый поезд на полуостров 14:14
Испания намерена объявить тендер на покупку тысячи бронемашин 14:12
Раскрыта 150-летняя тайна "загадочного гоминоида" 14:12
Более 183 тысяч москвичей обратились в "Мою работу" в 2019 году 14:11
В Башкирии мошенники от имени властей просят деньги у предприятий 14:07
На Урале написали самое длинное письмо Деду Морозу 14:05
В Выборге на гидрографическом катамаране подняли Андреевский флаг 14:04
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника 13:57
Песков назвал большим достижением согласование "дорожных карт" России и Беларуси 13:57
"Крузенштерн" зашел в первый порт трансатлантического плавания 13:55
Психолог дала советы по "мягкому" избавлению от стресса 13:45
Стало известно, как будет работать метро в Петербурге в новогоднюю ночь 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 13:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Памфилова рассказала об итогах прокурорской проверки выборов в Петербурге

Текст: Галина Мисливская
Прокуратура Санкт-Петербурга установила, что правоохранители ненадлежащим образом реагировали на обращения граждан в связи с нарушениями на муниципальных выборах 8 сентября. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

Ранее ЦИК дал ряд поручений городскому избиркому по проверке фактов нарушений, поставлена задача кардинальной реконструкции избирательной системы города. Но все эти усилия окажутся тщетными, пока не заработает принцип неотвратимости наказания для нарушителей на выборах, заявила Памфилова.

Памфилова: Надо создать базу для проверки судимости у кандидатов

По ее словам, за время муниципальной кампании в Санкт-Петербурге ЦИК направил в правоохранительные органы 69 обращений, 11 - в МВД России, 43 -в органы прокуратуры и 15 в следственные органы Следственного комитета России.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга часто проявляли пассивность или не оперативно реагировали на обращения ЦИК, отметила председатель. "Если бы своевременно был схвачен за руку хоть один "браток" из тех, которые своими телами перекрывали возможность кандидатам сдать документы, если бы хоть кто-то был своевременно привлечен по линии правоохранительных органов к административной ответственности, я уверена, что другие бы, по крайней мере, поостерегались бы так нагло действовать", - считает Памфилова.

В этой ситуации она была вынуждена обратиться за помощью к президенту России во время личной встречи.

"И по тем материалам, которые мной были представлены, было дано поручение генеральной прокуратуре проверить нашу информацию", - сказала глава ЦИК.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Памфилова: Изменения законодательства о выборах нужны, но не кардинальные

"Прокуратурой Санкт-Петербурга выявлены отдельные факты несоблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, ненадлежащего исполнения сотрудниками правоохранительных органов возложенных на них обязанностей в ходе проверок заявлений и обращений граждан, поступивших в том числе из ЦИК России, о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в ходе избирательной кампании",- рассказала Памфилова об итогах проверки.

По выявленным фактам прокуратура Санкт-Петербурга вынесла городскому управлению МВД представление об устранении нарушения закона и поставила вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, включая их руководителей.

ЦИК также продолжит отслеживать процесс, "поскольку без важнейшего аспекта - неотвратимости наказания за правонарушения на выборах - очень сложно оздоравливать систему, как внутри системы, так и вовне", - подчеркнула Элла Памфилова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России