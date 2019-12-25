Памфилова рассказала об итогах прокурорской проверки выборов в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга установила, что правоохранители ненадлежащим образом реагировали на обращения граждан в связи с нарушениями на муниципальных выборах 8 сентября. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

Ранее ЦИК дал ряд поручений городскому избиркому по проверке фактов нарушений, поставлена задача кардинальной реконструкции избирательной системы города. Но все эти усилия окажутся тщетными, пока не заработает принцип неотвратимости наказания для нарушителей на выборах, заявила Памфилова.

По ее словам, за время муниципальной кампании в Санкт-Петербурге ЦИК направил в правоохранительные органы 69 обращений, 11 - в МВД России, 43 -в органы прокуратуры и 15 в следственные органы Следственного комитета России.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга часто проявляли пассивность или не оперативно реагировали на обращения ЦИК, отметила председатель. "Если бы своевременно был схвачен за руку хоть один "браток" из тех, которые своими телами перекрывали возможность кандидатам сдать документы, если бы хоть кто-то был своевременно привлечен по линии правоохранительных органов к административной ответственности, я уверена, что другие бы, по крайней мере, поостерегались бы так нагло действовать", - считает Памфилова.

В этой ситуации она была вынуждена обратиться за помощью к президенту России во время личной встречи.

"И по тем материалам, которые мной были представлены, было дано поручение генеральной прокуратуре проверить нашу информацию", - сказала глава ЦИК.

"Прокуратурой Санкт-Петербурга выявлены отдельные факты несоблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, ненадлежащего исполнения сотрудниками правоохранительных органов возложенных на них обязанностей в ходе проверок заявлений и обращений граждан, поступивших в том числе из ЦИК России, о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в ходе избирательной кампании",- рассказала Памфилова об итогах проверки.

По выявленным фактам прокуратура Санкт-Петербурга вынесла городскому управлению МВД представление об устранении нарушения закона и поставила вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, включая их руководителей.

ЦИК также продолжит отслеживать процесс, "поскольку без важнейшего аспекта - неотвратимости наказания за правонарушения на выборах - очень сложно оздоравливать систему, как внутри системы, так и вовне", - подчеркнула Элла Памфилова.