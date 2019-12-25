Первым пассажирам поезда в Крым пришлют по почте подстаканники

Фирменные подстаканники поезда "Таврия" с Крымским мостом первым пассажирам поезда могут прислать по почте. Об этом сообщает обозреватель "РГ" Мария Голубкова, которая проехала на поезде из Петербурга в Крым.

Изначально перевозчик анонсировал подарки для первых пассажиров. Было подготовлено три вида - комплект из подстаканника с особым хрустальным стаканом и ложкой, пауэрбанк или беспроводные наушники в фирменной коробке.

Подавляющее большинство пассажиров захотели взять с собой на память подстаканники.

Более того, подстаканники также продавались в самом поезде в качестве сувениров. Цена одного комплекта - 1990 рублей, это самый дорогой сувенир "Таврии". Но пассажиры скупили их в первые несколько часов после отправления поезда.

Тем, кому подстаканников не досталось, очень расстроились. Поэтому перевозчик решил пойти им на встречу и прислать подстаканники по почте.

Стоит отметить, что поезд почти дошел до конечной точки. В 09.30 состав прибывает в Севастополь.