По Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд

Поезд N07 Санкт-Петербург - Севастополь пересек Керченский пролив. Как сообщает корреспондент "РГ" Мария Голубкова, которая стала одной из первых пассажирок поезда, движение по 18-километровому железнодорожному мосту заняло около 20 минут.

А всего расстояние между остановкой Тамань-Пассажирская и Керчь-Пассажирская состав проехал ровно за 50 минут.

Несмотря на то, что проезд по мосту пришелся на глубокую ночь - между двумя и тремя часами, пассажиры в вагонах практически не спали. А те, кто захотел отдохнуть, заранее просили проводников их разбудить.

- Мы не будем объявлять о проходе состава по громкой связи, потому что в поезде есть маленькие дети или просто те, кто хочет отдохнуть, - ранее рассказал корреспонденту "РГ" начальник поезда Александр Калеущенко. - Но обязательно предупредим всех, кто захочет увидеть мост своими глазами.

Разглядеть, правда, в темноте удалось не очень много - в основном, отсвет фонарей моста в волнах далеко внизу. Для подсветки Крымского моста использовано 3,7 тысячи диодных светильников.