Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов официально перешел важный рубеж - 100 дней в должности градоначальника. Фактически год назад, в январе 2019-го, результаты его 100-дневки уже оценивали - тогда с приставкой "врио". Теперь очевидно, что развитие Северной столицы продолжает набирать темп.

За время работы в должности исполняющего обязанности Александра Беглова в жизнь горожан вошло несколько существенных изменений. Проезд в электричках для пенсионеров стал бесплатным, тарифы на жилищно-коммунальные услуги впервые в новейшей истории города перестали расти, а предполагаемую территорию Судебного квартала у Князь-Владимирского собора отдали под Арт-парк, концепцию которого выбирают сами горожане. Теперь от "точечных" изменений власти города переходят к реализации крупномасштабных целей.

Главными документами этой осени для города стали бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также уточненная Стратегия социально-экономического развития до 2035 года. Этот документ был принят в 2018 году, и основная задача, которая в нем поставлена, - "обеспечить стабильное улучшение качества жизни горожан". В октябре Смольный обозначил, какие именно показатели будут считаться улучшением: ожидаемая продолжительность жизни населения должна увеличиться до 78 лет, государственное содействие позволит ежегодно решать квартирный вопрос как минимум 12 тысячам семей, стоящих на учете. Обеспеченность граждан жильем вырастет до 26,9 квадратного метра на человека в 2024 году и до 28 "квадратов" - в 2035 году.

Что касается тактики достижения этих показателей, то она заключается прежде всего в разумном распоряжении городскими ресурсами. Согласно официальным данным, в будущем году доходы городской казны составят 675 миллиардов рублей, а расходы - почти 728 миллиардов, то есть дефицит бюджета запланирован в размере 53 миллиардов рублей, или чуть более восьми процентов. В последующие годы эта доля будет снижаться: в 2021 году превышение расходов над доходами запланировано в 6,1 процента, а в 2022-м - чуть более трех с половиной процентов. В феврале нынешнего года Александр Беглов ставил задачу сделать городской бюджет бездефицитным: если тенденция сохранится, то эта цель будет достигнута к 2023 году. Кроме того, градоначальник считает, что казна Петербурга "должна соответствовать статусу города федерального значения" и составлять не менее одного триллиона рублей. Планируется, что эта цель будет достигнута к 2025 году.

Бюджет Санкт-Петербурга сохраняет социальную направленность, эти траты составляют 70 процентов от расходов

Все последние годы бюджет Санкт-Петербурга сохраняет социальную направленность, эти траты составляют примерно 70 процентов всех расходов города. Отметим, что при этом не ограничиваются строительством школ и детских садов, а также выплатой различных пособий и компенсаций. Как выяснилось, зачастую граждане могут просто не знать, что государство способно и даже обязано оказать им поддержку. Контроль за такими ситуациями возложен на службу социальных участковых, которая заработала в Санкт-Петербурге с 1 июля нынешнего года. Кроме того, предполагается, что в электронных сервисах Единой карты петербуржца (ЕКП) в ближайшем будущем будет автоматически отображаться информация обо всех льготах, которые полагаются гражданину - держателю карты.

Кстати, для владельцев ЕКП предусмотрены не только удобные электронные сервисы, но и существенные скидки в общественном транспорте. Его развитие городские власти сейчас поставили в приоритет. Осенью наконец открылись три новые станции петербургского метрополитена, ведется строительство участка Красносельско-Калининской ветки - станций "Путиловской" и "Юго-Западной" ("Казаковской"). Кроме того, частью городской транспортной сети планируется сделать электрички - уже разработан первый этап "Концепции развития железнодорожной инфраструктуры для организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле".

Для выполнения национального проекта "Жилье" в Петербурге необходимо построить 189 объектов социальной инфраструктуры на общую сумму порядка 309 миллиардов рублей, а также различных объектов дорожной и инженерной инфраструктуры на 320 миллиардов рублей.

Прямая речь

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

- Петербург - один из лучших в России по темпам строительства жилья. В этом году мы планируем ввести 3,4 миллиона квадратных метров. Благодарю компании, которые помогают с достройкой проблемных объектов, обеспечивают новые жилые кварталы социальной инфраструктурой. Я уже не раз говорил, другим в нашем городе не место. 20 домов-долгостроев должны сдать в этом году, в 2020 году - еще 23.

Новые жилые дома без социальной инфраструктуры приниматься не будут! При покупке жилья в строящихся домах всю информацию о наличии детских садов, школ, поликлиник в микрорайоне вы можете проверить дополнительно на сайтах комитета по строительству, комитета по градостроительству и архитектуре. Многим рекламным объявлениям верить, увы, нельзя.