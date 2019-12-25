Русский музей оштрафовали за протечки в потолке

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ФГБУ "Государственный Русский музей", сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В релизе указано, что 2 апреля 2019 в 15 часов 10 минут Русский музей совершил нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, выразившееся в нарушении требований сохранения, использования и государственной охраны.

Конкретно речь идет о ненадлежащем техническом состоянии помещений "Фонд рисунка" № 27, о локальных протечках потолков и стен в помещении "Фонд живописи XX века", а также о деструкции штукатурного и красочного слоев в "Фонде хранения рам".

Защитник Русского музея просил суд прекратить дело об административном правонарушении в связи с отсутствием его состава, указав на тот факт, что проведение ремонта в историческом здании-памятнике возможно лишь при наличии средств. Мероприятия эти дорогостоящие и трудозатратные, так как требуют перемещения большого количества материалов, хранящихся в упомянутых фондах. А средств на эти работы не выделялось.

Однако суд не счел убедительными доводы защитника и назначил музею наказание в виде штрафа за совершение административного правонарушения. Размер штрафа по решению суда составил 100 000 рублей.