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25.12.2019 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Русский музей оштрафовали за протечки в потолке

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ФГБУ "Государственный Русский музей", сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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В релизе указано, что 2 апреля 2019 в 15 часов 10 минут Русский музей совершил нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, выразившееся в нарушении требований сохранения, использования и государственной охраны.

Конкретно речь идет о ненадлежащем техническом состоянии помещений "Фонд рисунка" № 27, о локальных протечках потолков и стен в помещении "Фонд живописи XX века", а также о деструкции штукатурного и красочного слоев в "Фонде хранения рам".

Защитник Русского музея просил суд прекратить дело об административном правонарушении в связи с отсутствием его состава, указав на тот факт, что проведение ремонта в историческом здании-памятнике возможно лишь при наличии средств. Мероприятия эти дорогостоящие и трудозатратные, так как требуют перемещения большого количества материалов, хранящихся в упомянутых фондах. А средств на эти работы не выделялось.

Однако суд не счел убедительными доводы защитника и назначил музею наказание в виде штрафа за совершение административного правонарушения. Размер штрафа по решению суда составил 100 000 рублей.

Происшествия Правосудие Суд Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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