С 1 января в Пулкове вводится режим открытого неба: аэропорт станет международным авиахабом. Это означает, что вне зависимости от того, к какой стране приписан авиаперевозчик, он может совершать рейсы в Пулково и обратно из любой страны.

Генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) Леонид Сергеев уже заявил, что данная мера будет способствовать развитию аэропорта Пулково как международного авиахаба.

- Теперь новые иностранные авиакомпании смогут активно развиваться в Санкт-Петербурге, а российские перевозчики получат возможности для расширения региональной маршрутной сети из Пулкова и увеличения частоты рейсов по всем существующим направлениям, - сказал он. - Уверен, что все это даст мощный толчок для притока транзитного и зарубежного трафика в Санкт-Петербург, повысит транспортную доступность города и предоставит пассажирам Пулкова широкий выбор вариантов прямого авиасообщения.

Очевидно, что в ближайшем будущем география рейсов из Пулкова существенно расширится. Несколько крупных европейских авиакомпаний (в частности, Ryanair, Wizz Air, Air Baltic, EasyJet и другие) уже высказали заинтересованность в сотрудничестве с петербургским аэропортом на новых условиях. Уже в следующем году рейсы по так называемой седьмой степени свободы будут выполняться из 22 стран Европы. Этот список почти полностью (за исключением Великобритании) совпадает с перечнем государств, граждане которых могут посещать Северную столицу по электронным визам.

Аэропорт Пулково занимает сегодня четвертое место по объему пассажиропотока в России. Он обслуживает за год свыше 18 миллионов пассажиров.