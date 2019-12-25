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25.12.2019 19:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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В Пулкове введут режим "открытого неба"
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
С 1 января в Пулкове вводится режим открытого неба: аэропорт станет международным авиахабом. Это означает, что вне зависимости от того, к какой стране приписан авиаперевозчик, он может совершать рейсы в Пулково и обратно из любой страны.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) Леонид Сергеев уже заявил, что данная мера будет способствовать развитию аэропорта Пулково как международного авиахаба.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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- Теперь новые иностранные авиакомпании смогут активно развиваться в Санкт-Петербурге, а российские перевозчики получат возможности для расширения региональной маршрутной сети из Пулкова и увеличения частоты рейсов по всем существующим направлениям, - сказал он. - Уверен, что все это даст мощный толчок для притока транзитного и зарубежного трафика в Санкт-Петербург, повысит транспортную доступность города и предоставит пассажирам Пулкова широкий выбор вариантов прямого авиасообщения.

Очевидно, что в ближайшем будущем география рейсов из Пулкова существенно расширится. Несколько крупных европейских авиакомпаний (в частности, Ryanair, Wizz Air, Air Baltic, EasyJet и другие) уже высказали заинтересованность в сотрудничестве с петербургским аэропортом на новых условиях. Уже в следующем году рейсы по так называемой седьмой степени свободы будут выполняться из 22 стран Европы. Этот список почти полностью (за исключением Великобритании) совпадает с перечнем государств, граждане которых могут посещать Северную столицу по электронным визам.

Аэропорт Пулково занимает сегодня четвертое место по объему пассажиропотока в России. Он обслуживает за год свыше 18 миллионов пассажиров.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Пулково Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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