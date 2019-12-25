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25.12.2019 16:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи проверят аварийную посадку вертолета в НАО

Текст: Вера Черенева

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку в связи с аварийной посадкой вертолета Ми-8 на границе Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Как следует из релиза ведомства, полет осуществляла компания "Комиавиатранс". На борту были 23 человека, из них четверо членов экипажа. Вертолет направлялся из Печоры в Усинск через поселок Буровые.

На борту находились вахтовики. В полутора километрах от буровой Северная Хаяха вертолет совершил аварийную посадку. Что послужило ее причиной, сейчас выясняется. Для пассажиров и членов экипажа все закончилось благополучно, никто не пострадал. Людей отвезли в рабочий поселок при буровой, а сейчас решается вопрос с их транспортировкой в Усинск.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми СЗФО Ненецкий АО

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