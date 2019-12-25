Станцию метро "Купчино", Новгородский проспект в Шушарах и микрорайон Славянка к 2024 году соединит скоростной трамвай. Об этом шла речь на недавнем выездном совещании, главной темой которого стало комплексное развитие социальной инфраструктуры Шушар. По новой трамвайной линии пассажиры смогут добраться от Купчино до Славянки за 40 минут.

Как сообщили в Смольном, концессионное соглашение о строительстве трамвайной сети уже заключено. Ее предполагается строить в два этапа.

Вначале от существующей конечной станции "Балканская площадь" трамвайную линию дотянут до конечной остановки "Новгородский проспект" на пересечении Новгородского проспекта и Пушкинской улицы. Это предстоит сделать к 2023 году, а начало работ запланировано на 2021 год. Второй этап - от конечной остановки "Новгородский проспект" до конечной станции "Славянка" на пересечении улиц Торопецкой и Северской. Срок его реализации - с 2022 по 2024 год. В проект предполагается вложить около 34 миллиардов рублей.

По предварительным данным, за год "шушарский" трамвай перевезет около 22 миллионов пассажиров. Ассоциация транспортных инженеров подготовила экспертное заключение, согласно которому из Купчино до Шушар среднесуточный пассажиропоток составляет порядка 20 тысяч пассажиров. Что касается Славянки, то она сегодня активно застраивается - там предполагается построить около 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Если эти планы будут воплощены в жизнь, то уже к 2037 году пассажиропоток может превысить 93 тысячи пассажиров в сутки.

Президент Ассоциации транспортных инженеров Александр Солодкий назвал этот проект очень удачным. По его словам, это "классическая идеология": метро, являющееся главной пассажирской магистралью большого города, дополняет трамвай на обособленном полотне.

- Продолжать линию метро было бы слишком дорого, - отмечает эксперт. - Трамвай - оптимальное решение, так как ему не придется стоять в пробках. Важно, что авторы проекта учли то, что территории в данной зоне будут развиваться - а значит, возрастет и пассажиропоток. Кроме того, трамвай имеет значительное преимущество перед автобусом, поскольку его провозная способность больше. Да и в скорости он выиграет. Если не организовать для автобусов две выделенные линии вдоль Витебского и Московского шоссе, то идти они будут слишком долго.

Тем не менее на этом направлении останется и автобусный транспорт. Когда в июле 2020 года истекут сроки договоров с частными перевозчиками, будут сохранены маршруты N 190, 385 и 34. На 190-м маршруте будут работать 25 автобусов на 90-106 мест с интервалом движения пять минут, на 34-м - девять автобусов большой вместимости с интервалом восемь минут, а на 385-м - семь автобусов с интервалом 25 минут.

По словам первого заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрея Семчанкова, за счет городского бюджета предполагается провести проектно-изыскательские работы по реконструкции Шушарской дороги от Петербургского шоссе до Новгородского проспекта, построить дорогу от Новгородского до Витебского проспекта. Кроме того, ко второму кварталу 2020 года предстоит реконструировать сам Новгородский проспект от Пушкинской улицы до Шушарской дороги.