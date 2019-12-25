Стало известно, как будет работать метро в Петербурге в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января метрополитен Петербурга не будет закрываться, сообщила пресс-служба подземки Северной столицы.

Правда, в новогоднюю ночь будут закрыты станции метро "Достоевская", "Спасская" и "Шушары". На первых двух станциях имеются переходы на другие линии. Так, с "Достоевской" можно перейти на "Владимирскую", со "Спасской" - на "Сенную площадь". "Шушары" - это конечная станция фиолетовой ветки, переходов на другую линию здесь нет.

Поэтому жителям Колпино, которые в основном пользуются этой станцией, имеет смысл продумать маршруты проезда, если новогоднюю ночь они собираются провести в центре города.

Также в пресс-службе подземки отвечают, что с полуночи до 4.30 утра 1 января в вестибюлях не будут работать автоматы по пополнению карт "Подорожник", не будет доступна и активация интернет-платежей. В это время проехать в метро можно будет по жетонам.