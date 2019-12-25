Увеличится количество железнодорожных маршрутов и составов

В длинные новогодние праздники многие россияне захотят отправиться в путешествие. И такая возможность есть: накануне каникул увеличилось число поездов, появились специальные маршруты, а также для пассажиров стали доступны выгодные скидочные тарифы. О том, какие приятные сюрпризы подготовила жителям железная дорога, рассказали "РГ" в Северо-Западном филиале АО "Федеральная пассажирская компания".

Праздничные поезда отвезут и к Деду Морозу, и к Снегурочке. Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Поезда формирования Северо-Западного филиала назначаются традиционно, как в рамках Октябрьской железной дороги, так и с выездом на другие полигоны.

- Общее количество рейсов поездов в предстоящие праздники составит 169, - сказал начальник Северо-Западного филиала Михаил Поярков, - дополнительные поезда в новогодний период пойдут в такие города, как Екатеринбург, Киров, Казань, Минеральные Воды, Брянск, Воронеж, Череповец, Котлас, Великий Устюг.

Попасть на родину Деда Мороза - заветное желание многих ребят. 3 и 4 января из Петербурга отправятся специальные детские поезда. А еще специальный поезд поедет в Кострому, там, к слову, живет Снегурочка.

Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании приготовил для пассажиров всех возрастов приятный сюрприз: с 13 января по 31 марта будут введены специальные тарифы на места в двухэтажных поездах.

Так, билет на верхнее место в фирменном поезде "Карелия" N 17/18 сообщением Москва - Петрозаводск можно будет купить за 1499 рублей. Билеты на верхнее место в купе на поезда N 5/6 и 25/26 из Петербурга в Москву будут продаваться за 1399 рублей.

Специальный тариф будет действовать и на поезд N 35/36 сообщением Санкт-Петербург - Адлер. Билет на верхнее место будет стоить 2599 рублей.

Специальные цены будут и на билеты в плацкартные вагоны. Так, со скидкой 30 процентов можно будет купить билеты на верхние боковые места и верхние места в последнем отсеке вагона. Особые цены действуют на все направления поездов формирования АО "ФПК" с 13 января до 31 марта, за исключением праздничных периодов (21-24 февраля и 7-10 марта). Продажа билетов по сниженным ценам началась с 13 декабря.

Прямо сейчас со скидкой 35 процентов можно уехать из Петрозаводска в Москву. Поезд N 159/160 следует через Сортавалу, Выборг, Санкт-Петербург.

В пути поезд находится меньше 20 часов. Расписание составлено так, чтобы пассажирам было максимально удобно. Состав уходит из Москвы в 16.00, а уже на следующий день в 06.34 прибывает в Сортавалу, это знаковый город для тех, кто путешествует по Карелии. Именно отсюда, например, отправляются летом теплоходы на Валаам.

А еще от Сортавалы ходит ретропоезд "Рускеальский экспресс" до горного парка Рускеала. Этот ретропоезд весьма полюбился туристам, ведь раньше, чтобы добраться до Рускеалы самостоятельно, путешественникам приходилось выстраивать сложные логистические цепочки. Ретропоезд - сам по себе достопримечательность Карелии, он оформлен в стиле экспрессов начала ХХ века. Пересадка в Сортавале на ретропоезд фактически связала одну из знаковых достопримечательностей Карелии с Москвой и Петербургом. Кстати, удобно составлено и обратное расписание. В сторону Москвы поезд N 159/160 уходит в 20.25. В новом поезде есть плацкартные, купейные вагоны и специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Узнать подробности акций, ознакомиться с полным списком поездов, маршрутами их следования и расписанием можно на официальном сайте ОАО "РЖД". На этом же сайте можно купить билет. В Северо-Западном филиале Федеральной пассажирской компании не исключают, что для пассажиров могут появиться и новые привлекательные акции. Чтобы быть в курсе выгодных предложений, в ФПК рекомендуют регулярно открывать раздел "Тарифы и акции" сайта ОАО "РЖД" .

Кстати

Мотоцикл в составе

В поездах появилась возможность перевозить мотоциклы. Байки путешествуют в вагонах-автомобилевозах. В АО "ФПК" отмечают, что поездка со своим транспортным средством с каждым годом становится все более популярной. Планируется, что в 2020 году в вагонах будет перевезен юбилейный, 30-тысячный автомобиль.

Вагоны-автомобилевозы появились в поездах с 2012 года, изначально они были всего на одном направлении, сейчас их 11. Перевезти свое транспортное средство можно по любому из действующих маршрутов.

Такой услугой пользуются те, кто переезжает из одного региона в другой, а также путешественники, желающие в поездке сидеть за рулем любимой машины. Уникальные возможности вагоны-автомобилевозы открыли и для организации авто- и мотопробегов, ведь теперь участники после финиша могут не повторять свой маршрут, возвращаясь в пункт назначения, а с комфортом доехать на поезде.

Прямая речь

Фото: Пресс-служба АО "ФПК"

Михаил Поярков, начальник Северо-Западного филиала АО "ФПК":

- Поздравляю читателей "Российской газеты" с наступающим 2020 годом, желаю вам приятных и комфортных поездок, ярких впечатлений. Знайте, нам с вами по пути!

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