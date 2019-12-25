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25.12.2019 19:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сокровища рода

В Царском Селе впервые показали клад Нарышкиных
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
В музее-заповеднике "Царское Село" открылась выставка "Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных". Здесь представлено более 700 предметов из самого крупного в отечественной истории клада, который случайно обнаружили строители в 2012 году при реконструкции особняка Нарышкиных на улице Чайковского, 29.
На обозрение публики представлены 700 серебряных и золотых раритетов. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Царское село" На обозрение публики представлены 700 серебряных и золотых раритетов. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Царское село"
На обозрение публики представлены 700 серебряных и золотых раритетов. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Царское село"

Сенсацией стала находка более чем из 2000 серебряных и золоченых предметов общей стоимостью около 190 миллионов рублей. В прошлом году эта раритетная коллекция была передана в музей. И вот сейчас посетители Екатерининского дворца впервые увидели ее воочию.

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Главный герой выставки - великолепный парадный сервиз фирмы Игнатия Сазикова, включающий около 200 предметов из серебра: самовар, братина с чарками, сотейники, сухарницы, тарелки, солонки, ножи, вилки, ложки. На многих - шутливые пословицы и поговорки. На большой чаше для вина, например, выгравировано: "Загорелась душа до винного ковша", а на каждой чарке - своя надпись: "И курица тоже пьет", "Злое семя крапива, не сварить из него пива", "Пей за столом, а не пей за столбом" и т.д.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Все предметы, выполненные из серебра 916-й или 875-й пробы или из золота, сделаны в конце XVIII - начале XX веков. Они демонстрируют виртуозную и многогранную работу лучших мастеров России и Франции: литье, гравировка, золочение, чеканка, резьба.

Эксперты считают клад Нарышкиных самым крупным в отечественной истории - ведь почти все вещи российских дворянских родов после революции были вывезены за границу, экспроприированы или распроданы по отдельности. Этот клад во многом уникален: он представляет цельную коллекцию, принадлежавшую одной семье - от канделябров весом в 20 килограммов до крошечных булавок, расчесок, ювелирных украшений. На большинстве, кстати, сохранился княжеский герб семьи Нарышкиных.

Культура Арт Аукционы и коллекции Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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