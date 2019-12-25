В Царском Селе впервые показали клад Нарышкиных

В музее-заповеднике "Царское Село" открылась выставка "Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных". Здесь представлено более 700 предметов из самого крупного в отечественной истории клада, который случайно обнаружили строители в 2012 году при реконструкции особняка Нарышкиных на улице Чайковского, 29.

Сенсацией стала находка более чем из 2000 серебряных и золоченых предметов общей стоимостью около 190 миллионов рублей. В прошлом году эта раритетная коллекция была передана в музей. И вот сейчас посетители Екатерининского дворца впервые увидели ее воочию.

Главный герой выставки - великолепный парадный сервиз фирмы Игнатия Сазикова, включающий около 200 предметов из серебра: самовар, братина с чарками, сотейники, сухарницы, тарелки, солонки, ножи, вилки, ложки. На многих - шутливые пословицы и поговорки. На большой чаше для вина, например, выгравировано: "Загорелась душа до винного ковша", а на каждой чарке - своя надпись: "И курица тоже пьет", "Злое семя крапива, не сварить из него пива", "Пей за столом, а не пей за столбом" и т.д.

Все предметы, выполненные из серебра 916-й или 875-й пробы или из золота, сделаны в конце XVIII - начале XX веков. Они демонстрируют виртуозную и многогранную работу лучших мастеров России и Франции: литье, гравировка, золочение, чеканка, резьба.

Эксперты считают клад Нарышкиных самым крупным в отечественной истории - ведь почти все вещи российских дворянских родов после революции были вывезены за границу, экспроприированы или распроданы по отдельности. Этот клад во многом уникален: он представляет цельную коллекцию, принадлежавшую одной семье - от канделябров весом в 20 килограммов до крошечных булавок, расчесок, ювелирных украшений. На большинстве, кстати, сохранился княжеский герб семьи Нарышкиных.