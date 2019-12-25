В Калининграде в череде новогодних праздников ярким событием станет Международная выставка здоровой жизни "Русский край - 2020", посвященная Рождеству.

В "Кловер Сити-Центр" к 4 января съедутся представители более чем ста монастырских подворий России, Черногории, Украины, Грузии, Греции, Палестины, из Иерусалима и Афона.

Не в первый раз на ярмарочном дворе ждут гостей из далекого сирийского монастыря Святой Феклы, где ежедневные службы ведутся на древнем арамейском языке, который называют языком Христа. Потому такой интерес и вызывают изделия ручной работы из этого монастыря: четки, восковые свечи, колокольчики. Подобные вещи, подаренные к Рождеству друзьям и близким, считаются душеполезными.

Калининградцам и гостям города повезет увидеть самые знаменитые российские бренды, привезенные и собранные на одной площадке: белевскую пастилу, алтайские травы, костромской лен, елецкие кружева, крымские специи, сакские и тамбуканские грязи, а также натуральные кунжутное, льняное и кедровое масла, изготовленные вручную в монастырских хозяйствах, а потому многократно вкуснее магазинных. А еще в нынешнем году на прилавках будет много грибов, ягод и орехов, обещают даже удивить вареньем из шишек.

Международная выставка здоровой жизни "Русский край - 2020", приуроченная к Рождеству, проходит при поддержке администрации Калининграда и регионального правительства и продлится до 10 января.