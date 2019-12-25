В Ленобласти семеро детей отравились конфетами

В деревне Гарболово Всеволожского района Ленинградской области сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых семеро школьников отравились конфетами. Четверых детей пришлось госпитализировать, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.

Пострадавшим по 12 лет, они учатся в шестом классе. Накануне их одноклассник принес в школу конфеты, купленные в киоске рядом с домом.

Всем семерым детям, которые поели сладости, сразу же стало плохо. Троих отвезли домой родители, еще четверых госпитализировали. Впоследствии двое школьников почувствовали себя лучше и их выписали. В больнице остаются двое детей.

Сейчас следователей интересует, что за конфеты продавались в киоске и сколько людей их еще купили.

Из киоска уже забрали кондитерские изделия и отправили их на экспертизу. Также следователи ждут из больницы точные данные о диагнозе пострадавших детей.