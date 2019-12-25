В Великом Новгороде подростка убили после отказа полицейских его искать

В Великом Новгороде возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принимать заявление о пропавшем подростке. В итоге 17-летнего молодого человека убили, сообщает Следственный комитет по Новгородской области.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. В Великом Новгороде пропал 17-летний юноша. Его матери стали звонить неизвестные, они говорили, что подросток похищен и требовали деньги. Женщина записала разговор на диктофон.

С аудиозаписью она пришла в отдел полиции и стала просить помощи у стражей порядка. Но те убедили мать, что с ее сыном все хорошо и оперативно-розыскных мероприятий не требуется.

На следующий день подростка нашли мертвым в одной из квартир по улице Германа. Смерть наступила от ударов битой и гантелями.

Расследование уголовного дела длилось год и сейчас следователи из отдела по расследованию особо важных дел с уверенностью говорят о том, что в этой истории усматривается халатность со стороны работников полиции.