В Петербурге будут судить банду "черных вдов" за убийства ради квартир

В Петербурге в суд передано дело банды Крохина, бывшего участкового, ему вменяют организацию несколько убийств пожилых людей и их детей ради квартир. Преступления были обставлены так, что выглядели чередой случайных совпадений. А недвижимость попадала в руки группировки благодаря "черным вдовам".

Как сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга, на скамье подсудимых еще пять человек, среди них второй человек, некогда носивший погоны - Геннадий Агеев.

В следствии полагают, что Крохин нашел способ убивать своих жертв так, чтобы не оставлять следов на их телах. Агеев занимался юридическими аспектами присвоения квартир.

В качестве непосредственных исполнителей убийств в региональном СК называют Забара Зубова и Виктора Зорина.

В уголовном деле две женщины - Виктория Годовикова и Валентина Торочкова. Их роль более чем пикантна - они играли вдов.

Схема получалась следующая. Крохин, будучи участковым в Колпино, прекрасно знал, что за люди живут на его участке. В центре его внимания оказывались пожилые и доверчивые пенсионеры, а также люди с зависимостями.

Пожилых собственников убивали. Но все выглядело как обычная смерть. Появлялись наследники, это были сыновья и внуки. Участники банды целенаправленно искали таких людей, у которых если имелись наследники, то мужского пола.

Тут, как считают в следствии, в дело вступали Годовикова и Торочкова. Они охмуряли наследников и всеми правдами и неправдами вступали с ними в брак. А потом новые владельцы квартир умирали. Их убивали, но, опять же, все выглядело, как естественная смерть. Вдова вступала в наследство, получала квартиру и фактически недвижимость переходила в собственность банды.

В уголовном деле фигурирует четыре убийства, все они произошли в период с 2010 по 2015 годы. Сергей Крохин на скамье подсудимых присутствовать не будет. Он уже отбывает наказание за шесть убийств, совершенных вместе с другими подельниками. Его жертвами становились пенсионеры с квартирами. За это преступление Крохин ранее приговорен к пожизненному лишению свободы.