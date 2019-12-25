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25.12.2019 14:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Выберем проекты вместе

Текст: Евгения Цинклер (Ненецкий АО)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 292(8050)
В Ненецком автономном округе проходит голосование за проекты, которые войдут в десятилетнюю программу развития региона "НАО - 100".

Всего в списке 175 проектов. Они поделены на двенадцать категорий: "образование", "природа и экология", "развитие сельских населенных пунктов" и так далее. Каждый житель региона может проголосовать за любое количество представленных проектов.

Фото: iStock
Что изменится в регионах Северо-Запада с 1 января 2020 года

Голосование продлится до 15 января 2020 года. В конечном варианте проект "НАО - 100" должен стать дорожной картой по реализации на территории округа национальных проектов и Стратегии развития региона до 2030 года.

Как отмечают в администрации НАО, первая неделя голосования показала, что наибольший интерес вызывают проекты, отнесенные к категории "транспортная инфраструктура".

На втором месте по популярности инициативы, связанные со здравоохранением, чуть меньше голосов отдано за проекты в разделе "благоустройство территорий". Меньше всего жители округа обеспокоены положением дел в культуре и, как ни странно, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

На заметку

Опрос "НАО - 100" проходит на платформе "Народный контроль".

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО

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