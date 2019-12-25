Всего в списке 175 проектов. Они поделены на двенадцать категорий: "образование", "природа и экология", "развитие сельских населенных пунктов" и так далее. Каждый житель региона может проголосовать за любое количество представленных проектов.
Голосование продлится до 15 января 2020 года. В конечном варианте проект "НАО - 100" должен стать дорожной картой по реализации на территории округа национальных проектов и Стратегии развития региона до 2030 года.
Как отмечают в администрации НАО, первая неделя голосования показала, что наибольший интерес вызывают проекты, отнесенные к категории "транспортная инфраструктура".
На втором месте по популярности инициативы, связанные со здравоохранением, чуть меньше голосов отдано за проекты в разделе "благоустройство территорий". Меньше всего жители округа обеспокоены положением дел в культуре и, как ни странно, в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Опрос "НАО - 100" проходит на платформе "Народный контроль".