В Абхазии заканчивается сбор мандаринов: на днях оставшиеся плоды отправятся в соседнюю страну. Корреспондент "РГ" побывал на расположенном под Сухумом цитрусовом предприятии.

Совхоз "София" находится в Гулрыпшском районе, который здесь называют "Рублевкой" - из-за относительно богатых домов и близости к морю с песчаным пляжем. Недалеко от плантаций, занимающих 92 гектара, находится павильон, где сортируют мандарины. Плоды проходят тщательный отбор - отбраковку и калибровку.

- В день мы сортируем по десять тонн мандаринов. Если в прошлом году здесь трудились 50-60 человек, то сейчас - не больше двадцати: неурожайный год выдался, - рассказывает бригадир Татьяна Ищенко, которая уже 26 лет подряд приезжает сюда из Луганска.

До плантации на обычной машине не проехать. Ухабистую дорогу покоряет только бесстрашный уазик. Бесконечные сады с зелеными деревьями залиты оранжевым солнцем. Сборщиков порой даже не видно за пышными кронами.

- Наш рабочий день длится примерно с семи утра до четырех дня, - улыбается Тенгиз Пулицкий. - Сегодня собрал 26 килограммов - дело это довольное трудоемкое.нами

Как рассказали корреспонденту "РГ" в абхазском минсельхозе, в этом году в республике уже получено 7,9 тысячи тонн мандаринов. Кстати, в 2018-м эта цифра была в четыре с лишним раза больше - примерно 37 тысяч тонн цитрусовых.

Бесконечные сады с зелеными деревьями залиты оранжевым солнцем: сборщиков даже не видно за пышными кронами

Как объяснил начальник агрономического отдела Государственного комитета Республики Абхазия по сельскому хозяйству Эдуард Барганджия, это легко объяснимо: земля так "отдыхает", чтобы в следующий сезон деревья опять начали дружно плодоносить.

- Если в прошлом году с одного собирали по 100-300 килограммов за сезон, то в нынешнем - 20-30, - добавляет Эдуард.

По его словам, мандариновые сады в республике морально устарели - эти плантации закладывали еще в 60-е годы прошлого века. Их надо омолаживать, но денег пока нет.

Частично на неурожай повлияла и засуха (долгое время не было дождя, поэтому мандарины осыпались), а также мраморный клоп.

- Кроме обработки химическим препаратом, который нам доставляют в качестве гуманитарной помощи из России, мы собираем вредителей механическим способом, - поясняет Барганджия. - Это очень важно, ведь каждая особь откладывает 250-350 яиц. Кстати, за килограмм вредного насекомого - а это тысяча штук - жители получают тысячу рублей от государства.

Практически все собранные мандарины экспортируются в Россию. Причем 30 процентов урожая не проходят выбраковку. Сейчас в Абхазии нет ни одного государственного производства переработки цитрусовых - раньше из плодов, не прошедших калибровку, изготавливали соки и варенья. После войны в Абхазии (1992-1993 годы) все предприятия закрылись.

- Представляете, если в прошлом году мы поставили в Россию примерно 37 тысяч мандаринов, то сколько плодов нам пришлось уничтожить?! - с нескрываемым сожалением произносит абхазский чиновник. - А ведь наши мандарины единственные, которые не обрабатываются парафином (из-за него плод внутри начинает гнить). С дерева мы снимаем их зрелыми.

Между тем

В Абхазии выращиванием мандаринов занимаются 12 общественных хозяйств. Общая площадь мандариновых плантаций сегодня составляет 2,3 тысячи гектаров.

На сочинских прилавках оранжевые плоды стали появляться уже с конца сентября. Цена за килограмм мандаринов сейчас в Сочи составляет 60-90 рублей, а в Абхазии - в два-три раза дешевле.