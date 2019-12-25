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25.12.2019 10:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пряник в "гипсе"

Астраханская школьница создала 3D-лонгет для лечения переломов у животных
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 292(8050)
Одиннадцатиклассница из Астрахани Стояна Рогачевская, занимаясь в региональном школьном технопарке, создала инновационный лонгет для лечения переломов костей животных. Он состоит из биопластика и весит всего 20 граммов. Лонгет школьница изготавливает на 3D-принтере, модель которого она специально разработала для своего изобретения.
Фото: Наталья Коротченко/РГ Первым добровольцем для испытаний стал кот Пряник, которого принес в технопарк одноклассник девочки. Фото: Наталья Коротченко/РГ
Первым добровольцем для испытаний стал кот Пряник, которого принес в технопарк одноклассник девочки. Фото: Наталья Коротченко/РГ

- Так как животные покрыты шерстью, при переломах им не накладывают гипс, как человеку, а делают операцию, - рассказал куратор проекта, преподаватель технопарка Антон Рябинцев. - Под наркозом вставляют металлическую пластину, которая впоследствии так и остается в теле. Так что пластиковый лангет, который разработала Стояна Рогачевская, - это пока единственный способ лечения, который зверей не травмирует.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Над проектом девочка работала больше года. Исследуя свойства различных материалов, она пришла к выводу, что для лонгета подходит полилактидный пластик, экологически чистый и биосовместимый, так как производится из природных материалов, в частности, кукурузного жмыха. Кроме того, он используется для 3D-печати и его нетрудно найти в спецмагазинах.

Но, как выяснилось, стандартные 3D-принтеры для лонгета не подходят.

Тогда Стояна разработала собственную конструкцию, которая позволяет менять габариты изделия в зависимости от потребностей пациентов. Например, для лечения перелома лапы взрослой кошки потребуется лонгет размером 30 на один сантиметр.

Первым добровольцем для испытаний стал кот Пряник, которого принес в технопарк одноклассник девочки. С лапы животного Стояна сняла мерки и "напечатала" пластиковую выкройку. Нагретый экструдером 3D-принтера пластик сразу принял форму конечности. На всю процедуру, от создания до наложения, ушло меньше часа.

Проект школьницы вышел в финал научно-технического конкурса "Рост" университета Иннополис в Казани, опробовать изделие взялись и сотрудники одной из астраханских ветеринарных клиник. Изделие из пластика имеет легкий вес, а также низкую себестоимость, в среднем один лонгет обходится в 20 рублей. Сейчас Стояна совершенствует изобретение, чтобы производить лонгеты для более крупных животных, например, для коров.

Общество Образование Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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