Одиннадцатиклассница из Астрахани Стояна Рогачевская, занимаясь в региональном школьном технопарке, создала инновационный лонгет для лечения переломов костей животных. Он состоит из биопластика и весит всего 20 граммов. Лонгет школьница изготавливает на 3D-принтере, модель которого она специально разработала для своего изобретения.

Первым добровольцем для испытаний стал кот Пряник, которого принес в технопарк одноклассник девочки. Фото: Наталья Коротченко/РГ

- Так как животные покрыты шерстью, при переломах им не накладывают гипс, как человеку, а делают операцию, - рассказал куратор проекта, преподаватель технопарка Антон Рябинцев. - Под наркозом вставляют металлическую пластину, которая впоследствии так и остается в теле. Так что пластиковый лангет, который разработала Стояна Рогачевская, - это пока единственный способ лечения, который зверей не травмирует.

Над проектом девочка работала больше года. Исследуя свойства различных материалов, она пришла к выводу, что для лонгета подходит полилактидный пластик, экологически чистый и биосовместимый, так как производится из природных материалов, в частности, кукурузного жмыха. Кроме того, он используется для 3D-печати и его нетрудно найти в спецмагазинах.

Но, как выяснилось, стандартные 3D-принтеры для лонгета не подходят.

Тогда Стояна разработала собственную конструкцию, которая позволяет менять габариты изделия в зависимости от потребностей пациентов. Например, для лечения перелома лапы взрослой кошки потребуется лонгет размером 30 на один сантиметр.

Первым добровольцем для испытаний стал кот Пряник, которого принес в технопарк одноклассник девочки. С лапы животного Стояна сняла мерки и "напечатала" пластиковую выкройку. Нагретый экструдером 3D-принтера пластик сразу принял форму конечности. На всю процедуру, от создания до наложения, ушло меньше часа.

Проект школьницы вышел в финал научно-технического конкурса "Рост" университета Иннополис в Казани, опробовать изделие взялись и сотрудники одной из астраханских ветеринарных клиник. Изделие из пластика имеет легкий вес, а также низкую себестоимость, в среднем один лонгет обходится в 20 рублей. Сейчас Стояна совершенствует изобретение, чтобы производить лонгеты для более крупных животных, например, для коров.