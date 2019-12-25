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25.12.2019 19:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Педагог на миллион

В Астрахани "земских учителей" ждут существенные выплаты
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
Педагоги смогут в 2020 году принять участие в программе "Земский учитель" в Астраханской области и, приехав работать в село, поселок или город с населением до 50 тысяч человек, они получат по одному миллиону рублей.
Фото: Александр Корольков
В школах Астрахани из-за дефицита врачей открывают медицинские классы

Сейчас в регионе около 90 вакансий школьных педагогов, из них половина - в селах. Не хватает учителей английского языка, математики, русского языка и литературы, информатики и физики. Также требуются педагоги начальных классов, химии, биологии, истории и изобразительного искусства. - Претенденты должны быть не старше 55 лет, иметь среднее профессиональное или высшее образование, их учебная нагрузка будет не меньше 18 часов в неделю, - сообщили корреспонденту "Российской газеты" в минобразования региона. - В селе учителю необходимо проработать не меньше пяти лет, иначе выплату ему придется вернуть.

В районах такой программе рады.

- Мы очень надеемся, что это изменит сложную ситуацию с кадрами в селе, - говорит замглавы Енотаевского района области по социальным вопросам Екатерина Никитина. - В нашем, к примеру, районе не хватает десять педагогов, и чтобы заполнить вакансии, учителей направляют на переподготовку, где они осваивают дополнительный предмет. Так, учителя биологии становятся еще и преподавателями химии, а учителя физики параллельно ведут иностранный язык. Сама я по образованию преподаватель русского языка и понимаю, какая это для них большая нагрузка. "Земский учитель" станет хорошим подспорьем для решения этой проблемы.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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