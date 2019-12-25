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25.12.2019 09:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Класс героев

Как калмыцкая школа подружила учеников двух десятков национальностей
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 292(8050)
22 декабря когда-то отмечался как день рождения большой и великой страны - СССР. Теперь этой страны нет, и праздника нет тоже. Но в далекой степной Калмыкии корреспондент "РГ" нашел настоящий Советский Союз в одной отдельно взятой школе.
Фото: Руслан Мельников/РГ Татьяна Пугачева: Ученики составляют свое генеалогическое древо. Фото: Руслан Мельников/РГ
Татьяна Пугачева: Ученики составляют свое генеалогическое древо. Фото: Руслан Мельников/РГ

Би Элст дуртав

На уроке, посвященном межнациональной дружбе, в шестом классе я встаю на место учителя. Прошу детей представиться и назвать свою национальность. Ребята тянут руки:

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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- Алина, русская. Данир, украинец. Раул, азербайджанец. Аня, румынка. Артем, русский. Олег, эстонец. Валерия, немка. А я Доминика, во мне есть калмыцкая, русская, болгарская кровь и еще немного цыганской...

Впрочем, здесь может прозвучать и другой ответ. Учительница Татьяна Пугачева рассказала, как рассуждал один из ее учеников. "По крови я азербайджанец, мыслю и говорю на русском языке и знаю все калмыцкие традиции и обычаи. Я - россиянин".

Шестиклассники рассказывают о национальных праздниках и обычаях. Русский мальчишка хвастается победой в соревнованиях по калмыцкой головоломке нярн шиндж. Спрашиваю: а калмыцкий язык знаешь? Как оказалось, калмыцкий тут изучают все.

- Би Элст дуртав, - звучит со всех сторон. - "Я люблю Элисту".

Вместо парты - целый класс

В элистинской школе №2 учатся представители двух десятков национальностей. Педагоги сумели сделать так, что ученики прекрасно ладят друг с другом. По большому счету, школа оказалась полиэтнической Россией в миниатюре, и дружба народов здесь не пустой звук.

- Наша школа всегда была многонациональной. Я сама училась в ней, а позже пришла работать. Помню, вместе со мной учились русские, калмыки, узбеки, чеченцы, армяне, даргинцы... А теперь сюда ходят их внуки. В 1970-е годы в школе появился клуб интернациональной дружбы. Теперь мы его возродили, - рассказывает один из старейших педагогов школы, учитель русского языка и литературы Татьяна Пугачева. Она же является руководителем школьного музея и организатором уроков, посвященных межнациональной дружбе.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Эти уроки проходят в особенном классе, какого нет больше нигде. Все началось со всероссийской акции "Парта Героя". В школьном музее появилась парта, посвященная выпускнице учебного заведения Раисе Веткаловой, которая во время войны служила разведчицей и погибла в Польше незадолго до своего 22-летия. Но когда школьники начали рассказывать о героях своих народов, возникла идея не ограничиваться одной партой. Так возник целый класс героев народов Калмыкии. Парты для него приобретали представители диаспор, и они же выбирали имена наиболее достойных людей, представляющих их национальность. А школьники собирали о них материалы и фотографии.

- Вот, например, парта Героя Советского Союза и казахского народа минометчика Карсыбая Спатаева. В бою с немцами он уничтожал из миномета пехоту противника, а когда на позиции прорвался танк, Спатаев бросился под него с миной в руках. Но здесь представлены не только герои войны. Речь идет о людях, которыми гордится та или иная нация. Например, азербайджанская диаспора выбрала Гейдара Алиева, объяснив, что он является для азербайджанцев человеком-символом. Горячие споры начались, когда дело дошло до многонационального Дагестана. Но пока взрослые спорили, имя выбрали школьники. Они предложили увековечить память Магомеда Нурбагандова, чьи предсмертные слова "Работайте, братья!" облетели всю Россию. Родители согласились с выбором детей. Цыгане в качестве своего героя выбрали актера, режиссера и общественного деятеля Николая Сличенко, удостоенного звания "Народный артист СССР". Недавно, кстати, в школу пришла шумная и эмоциональная цыганская делегация. Просто хотела попасть в наш музей! Как оказалось, к местным цыганам приехали родственники из Астраханской области. Узнав, что в школе есть парта Николая Сличенко, они вместе с детьми сразу же направились сюда. Вы бы видели, как они гордились! Все фотографировались возле парты, - говорит Татьяна Пугачева.

Экскурсия в Грозный

Школа проводит национальные фестивали, в которых участвуют не только дети, но и родители.

- Каждый класс представляет одну национальность. У нас учились чеченцы, и во время подготовки к фестивалю весь класс превратился в маленькую Чечню. Плакаты, газеты, поговорки на чеченском, песни, танцы, национальные костюмы... А на фестивале дружбы и спорта "Вместе дружная семья" дети с родителями представляли белорусскую семью, украинскую и даже казачью, - рассказывает Татьяна Пугачева.

Фото: iStock
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В другой раз азербайджанская диаспора провела конкурс, посвященный Азербайджану. Удивительно, но его выиграла русская десятиклассница. Она подготовила работу, покорившую жюри и прочитала стихи на азербайджанском языке. В качестве приза диаспора подарила ей и учителю поездку в Баку. Чеченская община после фестиваля, посвященного Чечне, тоже решила поощрить ребят, но поскольку не смогла определить самого лучшего, то на экскурсию в Грозный отправились все 60 человек.

- Самым запоминающимся стал спектакль наших ребят о депортации калмыцкого народа. Чеченцам ведь эта тема тоже близка. Когда спектакль закончился, старики в зале плакали, - вспоминает Пугачева. - Теперь дети сами спрашивают, какую республику мы будем представлять в следующий раз.

Необыкновенная атмосфера межнациональной дружбы, царящая в школе, распространяется на весь район, где жители приветливы и им всегда есть о чем поговорить, что вспомнить и чем гордиться.

Кстати

В учебном процессе педагоги многонациональной элистинской школы стараются акцентировать внимание на литературе и истории народов, проживающих в степной республике. Например, Татьяна Пугачева по специально разработанной авторской программе ведет предмет "Литература народов Калмыкии". Кроме того, ребят на уроках часто спрашивают о том, как звучит то или иное слово или выражение на их языке, и дети с гордостью объясняют. Подобное внимание к языку и культуре импонирует и их родителям. Есть еще один нехитрый прием, которые используют педагоги, чтобы показать, насколько тесно переплетены различные национальности. В рамках школьного проекта ученики составляют свое генеалогическое древо, которое наглядно показывает, представителями каких народов были их предки.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста

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