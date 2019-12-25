Осталась неделя до встречи Нового года, и все города преобразились в ожидании чуда - смены года. Корреспонденты "РГ" рассказали, где установлены главные елки и что нового заметили они при подготовке к чудесному торжеству.

Ожившая традиция

Астраханская елка никогда не была цельным деревом, ее собирали из множества искусственных или живых веточек и нанизывали на металлический каркас. Традиция устанавливать центральную городскую елку зародилась после 1952 года.

Как рассказали "РГ" в Краеведческом музее, в Астрахани сами елочные представления для горожан начали проводить раньше, с 1914 года. Их устраивали местные меценаты. В музее сохранилась фотография, запечатлевшая встречу Нового года в доме рыбопромышленника Михаила Шелехова, который занимался экспортом черной икры. На снимке - дети в костюмах сказочных персонажей, приобрести которые в то время могли только очень богатые люди.

30 декабря 1915 года в городе провели общественную благотворительную елку для детей-беженцев, прибывших в Астрахань из прифронтовой зоны. Елка прошла в Доме трудолюбия, в переулке Щекина. В конце 20-х годов зеленая красавица в Астрахани, как и по всей стране, оказалась под запретом: в ней увидели символ Рождества. Предновогодними вечерами по улицам ходили дежурные и вглядывались в окна квартир: не светятся ли где-нибудь огоньки?

А 28 декабря 1935 года елку снова разрешили. С тех пор она стала непременным атрибутом Нового года. Почти каждый год центральная городская елка в Астрахани меняла свое расположение: ее украшали на площади Ленина, в Братском саду, в Кремле, в сквере Ульянова, возле кинотеатра "Иллюзион". В этом году центральную елку высотой 17 метров снова поставили на площади Ленина, она выше всех своих предшественниц на три метра. В других районах города установят елки пониже, всего их будет восемь. И только одна 14-метровая на Мостстрое "слеплена" из живой хвои: для ее изготовления привезли 500 настоящих деревьев из питомника. Площадку вокруг этой елки украсят 20 световых фигур.

Новый год у Волги

В Волгограде традиционно главной новогодней площадкой была площадь Павших Борцов.

Но в этом году горожан ждут перемены, о которых они не просили. Теперь основные мероприятия развернутся на берегу Волги, в пойме реки Царицы. Желающим встретить наступление 2020 года под главной городской елкой придется одеться потеплее: от Волги наверняка будет тянуть свежий ветерок.

В ночь с 31 декабря на 1 января волгоградцев и гостей города ждет шоу-программа Ice Mix Show. В час ночи начнется фейерверк.

А 7 января жителям города стоит посетить фестиваль огня и света "Рождественское пламя". В нем примут участие команды пиротехников из нескольких городов России.

В стиле русских сказок

В донской столице 20-метровая главная елка традиционно расположилась у входа в парк имени Максима Горького, соперничая по высоте с вождем пролетарской революции. Рядом открылись киоски с традиционными новогодними сувенирами.

Главная елка такая же, как и год, и два назад, - она искусственная, и теперь деньги расходуются только на ее монтаж и украшение. Украсят на этот раз в стиле русских сказок. Торжественное открытие намечается 26 декабря.

По всему городу появится еще 200 елок. В новогодние деревья превратятся также обычные клены и ясени. 25 кленов вдоль улицы Большой Садовой украсят 90 гирляндами.

Ввиду нехватки собственно деревьев выставят объемные фигуры в виде елей, и всю эту красоту подчеркнут шесть прожекторов.

А на парапете вдоль улицы Пушкинской появились восемь светодиодных композиций "Елка".

Три елки на два Новых года

В Элисте вместо традиционных двух главных елок в этом году установят три. На центральной площади Ленина, у Пагоды Семи Дней, поставят ту же искусственную елку, которая использовалась и в прошлом году, так что затраты на покупку новой не планируются.

А на площади Победы появится сборная елка из сосновых веток, на каркасе, который также использовался ранее. Обе высотой 12 метров. А третья лесная красавица, чуть пониже, украсит парк Победы.

Кстати, после прошлогоднего казуса, когда сильный степной ветер повалил в Элисте елку у Пагоды Семи Дней, планируется дополнительно усилить елочную конструкцию.

Обе новогодние елки установлены до национального праздника Зул, который считается калмыцким Новым годом. В этом году он пришелся на 21 декабря. А потом в республике отмечают российские новогодние праздники.

С кавказским размахом

Самая высокая главная новогодняя елка - 40 метров - установлена сегодня на центральной площади Дербента. Она также искусственная и держится на специальном каркасе. А в Махачкале новогоднее дерево достигает высоты 30 метров.

Всего в столице республики установлено 16 искусственных елок. Возле них пройдут праздничные мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки, концерты и театральные постановки, конкурсы и угощения.