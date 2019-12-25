25 декабря Крым встречал первый за долгие годы поезд с материковой части России. В два часа ночи железнодорожный состав "Таврия" сообщением Санкт-Петербург - Севастополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту. По железнодорожной части моста поезд ехал около 25 минут и специально замедлил ход возле арок, чтобы пассажиры могли сделать фото и видео на память.

- Чтобы сесть на этот поезд, я ехала из Кабардино-Балкарии с пересадкой в Ростове-на-Дону, пришлось много не спать, но это того стоило! - призналась одна из пассажирок "Таврии" Инесса Пасечник. - Я следила за строительством Крымского моста, очень хотела попасть на стройку, но, к сожалению, там были нужны только мужские руки. А теперь увидела своими глазами - мост очень красивый, особенно арки. Я не спала, чтобы заснять на видео. Это память на всю жизнь.

Приветствовать первых пассажиров пришли несколько тысяч горожан

На рассвете состав из 17 вагонов прибыл в Симферополь. Жители крымской столицы устроили пассажирам теплый прием, пели песни под аккордеон и аплодировали. Проехать последний отрезок пути в вагоне решили врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Через 15 минут стоянки под марш "Прощание славянки" поезд отправился дальше, к месту назначения.

- Потрясающая атмосфера - состав встречали люди с российскими триколорами в руках! - рассказал Развожаев. - Сам поезд комфортабельный - новый, современный. Люди счастливы.

В Севастополь поезд N 7 прибыл ровно по расписанию, в 9.25 утра. Приветствовать первых пассажиров пришли несколько тысяч горожан.

Люди стали собираться на перроне задолго до прибытия поезда. Они несли с собой воздушные шары, цветы, флаги. Играл оркестр Черноморского флота. К прибытию поезда на платформе уже не осталось свободного места, и люди стояли даже на пешеходном мосту и лестнице. А когда долгожданный поезд подъехал, грянул гимн города - "Легендарный Севастополь". Его исполнили артисты ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Следом прозвучал "Севастопольский вальс".

- Для нас это большой праздник, и чтобы увидеть своими глазами, как подходит поезд, я отпросилась с работы, - поделилась с "РГ" продавец Ирина Егорова.

Пассажиров, вышедших из вагонов, обступили и засыпали вопросами. На первом поезде в Крым приехали журналисты и блогеры, а также те, кто захотел приобщиться к грандиозному событию. Многие в тот же день и тем же поездом или самолетом отправились назад - теперь благодаря запуску железнодорожного сообщения есть выбор.

"Я специально поехала в Питер, чтобы сесть на первый поезд в Крым, - рассказала Елена Перова из Москвы. - Это было так здорово, такие эмоции! Ночью не спал весь поезд - всем хотелось посмотреть на мост. Всю дорогу мы давали интервью, делились впечатлениями. Было много таких, как я - тех, кто специально купил билет ради этого события. Когда мы ехали, повсюду люди нас приветствовали, даже на маленьких станциях! Ну а встреча в Севастополе впечатлила аж до мурашек!"

В толпе выделялся пожилой мужчина в костюме Деда Мороза. В руках - посох и красный чемодан. Валентин Макаров живет в Кингисеппе и уже 15 лет перед праздником наряжается в костюм новогоднего волшебника.

- Мне хотелось посмотреть, как отмечают Новый год в Севастополе, - говорит он. - Приехал к вам дикарем, где буду жить - еще не решил, но на улице точно не останусь.

После окончания поездки уходить с вокзала пассажиры не спешили - делились впечатлениями, фотографировались и снимали видео.

А поезд 25 декабря же отправился в обратный путь - из Севастополя он вышел в 15.55, а в Санкт-Петербург прибудет в 10.20 27 декабря.

Между тем

Корреспондент "РГ" Мария Голубкова проехала на первом поезде из Санкт-Петербурга до Симферополя и осталась от путешествия под большим впечатлением. Вместе с пассажирами "Седьмого скорого" она убедилась, что для того чтобы проехать по этому железнодорожному маршруту, есть как минимум несколько причин.

Разумеется, увидеть Крымский мост. Арку самого длинного пролета эффектно подсветили в цвета российского триколора, это можно увидеть по пути из Санкт-Петербурга - поезд проходит по мосту между двумя и тремя часами ночи. А увидеть мост при дневном свете можно на обратном пути.

Купить фирменный подстаканник с изображением моста и названием фирменного поезда "Таврия". Цена сувенира - 1990 рублей.

Погулять по Севастополю, предварительно выспавшись. Это очень правильно - приезжать в чужой город под утро. День начинается будто с чистого листа. И конечно, найти среди попутчиков новых друзей.