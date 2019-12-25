Четыре года в региональных и федеральных судах, девять томов дела (более двух тысяч страниц), несколько десятков жалоб и обращений во всевозможные инстанции. Жительница Ялты изучила законодательство РФ и Украины, подготовила иски, и первая в Крыму выиграла суд у Фонда защиты вкладчиков. И получила компенсацию за сгоревший вклад в украинской дочке российского банка.

После воссоединения Крыма с Россией территорию полуострова покинули все банки, не выполнив своих обязательств перед вкладчиками, - деньги им не вернули. В такой ситуации оказались более 300 тысяч человек. В этом же году был создан Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), которому выделили деньги на выплату компенсаций. Но как оказалось, рассчитывать на нее не могут клиенты украинских филиалов российских банков, в их числе "Альфа-банк", "Сбербанк", "ВТБ".

Основанием для выплат является решение Банка России о прекращении деятельности украинского банка (в связи с невозвратом вкладов крымчан) на территории Крыма. Такие постановления приняли в отношении 45 финучреждений. А вкладчикам дочек российских банков фонд предлагал ехать на Украину и там забирать свои сбережения. Но, учитывая обострение отношений между двумя странами, большинство крымчан не решились пересечь границу с соседним государством.

С такой ситуацией не смирилась жительница Ялты, педагог по образованию и юрист по призванию, Оксана Кравченко-Стигореско. У нее был депозит в "Альфа-банке". Она считает, что Банк России и Фонд защиты вкладчиков нарушили действующее законодательство.

Согласно ФЗ N 37 от 2 апреля 2014 года "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период", в случае неисполнения банками, действующими на территории РК и Севастополя, своих обязательств перед вкладчиками, Банк России должен был прекратить их деятельность. А фонд нарушил ФЗ

N 39 от 2014 года о защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках на территории РК и Севастополя. Он должен был принять исполнение по представлению ее интересов как вкладчика и выплатить компенсацию.

Оксана подала иск в суд к "Альфа-банку". Было заседание Ялтинского городского суда, а потом несколько заседаний Верховного суда РК. В 2016 году она получила апелляционное определение о том, что банк нарушил перед ней свои обязательства.

- Решение суда я отправила в фонд. Но там отказались выплачивать компенсацию, объясняя это тем, что не было решения Банка России о закрытии "Альфа-банка" на территории Крыма, - говорит Оксана Кравченко-Стигореско.

Но как признается Оксана Петровна, она человек упрямый и отступать не собиралась.

Она подала административный иск к Центробанку, заседание в Мещанском районном суде Москвы состоялось без нее, потому что ей не сообщили о нем. Суд не нашел нарушений в действиях Банка России, который не прекратил деятельность украинских дочек российских банков и тем самым лишил вкладчиков возможности получить компенсацию. Оксана подала апелляцию в Московский городской суд - и снова отказ в удовлетворении ее требований. Затем последовала кассация в президиум Московского городского суда, но тоже без результата.

Женщина подала иск в суд к фонду о невыполнении им обязательств перед вкладчиками "Альфа-банка". Судебные разбирательства с Фондом длились 1,5 года. В Киевском районном суде Симферополя Оксана получила отказ, а Верховный суд РК затребовал все материалы дела по судам с "Альфа-банком" и Центробанком, получилось девять томов по 250 листов каждый.

Точку в этой истории поставил Верховный суд РК, который в апреле 2018 года в апелляционном определении указал, что фонд обязан принять заявление о согласии прав требований и выплатить Оксане деньги.

Женщина принесла определение в Фонд защиты вкладчиков, но с его стороны никакой реакции не последовало. Было открыто исполнительное производство, фонд продолжал уклоняться от исполнения решения и подал кассацию в Верховный суд РК. Ему отказали, тогда фонд обратился в Верховный суд РФ - и снова отказ.

В 2019 году фонд наконец-то выплатил Оксане 340 тысяч рублей.

- Мое апелляционное определение - это прецедент. Оно свидетельствует о том, что все вкладчики, чьи банки не закрыты решением Банка России, имеют право на компенсацию, - говорит она.

Кстати

В то время, как крымчане не могут добиться выплаты компенсаций за вклады в украинских филиалах российских банков, последние уступают неким организациям право требовать с физлиц погашение кредитов. Гагаринский районный суд Севастополя постановил взыскать с жителя Севастополя задолженность в размере 593 тысячи рублей в пользу "Фондовый конверс-центр" по кредитному договору от 2013 года с украинским филиалом "Альфа-банка". Гражданин подал апелляцию. Но суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

По словам адвоката Полины Жуковской, обратившись в суд, коллекторская фирма "Фондовый конверс-центр", якобы выкупившая долги у украинского "Альфа-Банка", нарушила право гражданина на списание долга в Фонд защиты вкладчиков. Согласно ФЗ "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории РК и на территории города федерального значения Севастополя", списываются долги, не превышающие на 18 марта 2014 года 5 миллионов рублей в банках, деятельность которых прекращена в Крыму Национальным банком Украины. Суд мотивировал удовлетворение иска коллекторской компании тем, что работа "Альфа-банка" в Крыму прекращена не была.

Справка "РГ"

Фонд защиты вкладчиков был создан в марте 2014 года. Он выплачивает компенсации вкладчикам украинских банков, в том числе за счет продажи национализированного имущества украинских олигархов. В 2018 году фонд передали в управление властям полуострова.

Компенсация выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более эквивалента 700 тысяч рублей на одного вкладчика в одном банке.

Бюджетом республики на 2019 год предусмотрена субсидия фонду на проведение компенсационных выплат физическим лицам в сумме 551 миллион рублей.

С 2014 года фонд выплатил компенсацию вкладчикам украинских банков на сумму 29 миллиардов рублей. Деньги получили более 220 тысяч человек. Сейчас продолжаются выплаты крымчанам, чьи вклады превышали 700 тысяч рублей.

Официально

В Фонде защиты вкладчиков "РГ" сообщили, что по состоянию на 9 декабря в фонд поступило 69 обращений по вкладам "Сбербанка", 13 - по вкладам "ВТБ Банка", 24 - по "Альфа-банку". Уведомления Банка России о возникновении оснований для приобретения фондом прав (требований) по вкладам этих банков, не поступало. Поэтому выплатить компенсацию этим вкладчикам фонд не может.