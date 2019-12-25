Монах-астролог центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Гелюнг Санан дал прогноз на 2020 год по лунному календарю. По его словам, год Мыши в целом будет положительным и не принесет серьезных катаклизмов. Но при этом год имеет свои особенности, с которыми стоит считаться.

- Отличительной чертой года Мыши является высокий материальный и финансовый потенциал. Но с точки зрения буддистской астрологии, чтобы год дал положительный результат, нужно еще усердие людей, которые реализуют этот потенциал. Если у года потенциал хороший, но человек не старается, то такой год не будет для него положительным, - отмечает астролог.

Он советует готовиться соответствующим образом и не бояться в 2020 году воплощать свои проекты. Но при этом предупреждает еще об одной особенности "сильного в умножении" года. Речь идет о том, что малые действия могут привести к большому эффекту, увы, не только положительному. Поэтому желательно даже в мелочах предотвращать возможные тяжелые последствия.

- Например, запущенная простуда может закончиться воспалением легких. К тому же у нового года капризный характер. Он может быть наполнен конфликтами, скандалами, недовольством. Я бы посоветовал не обострять негатив, например, в случае аварий, перебоев с электричеством или водоснабжением. Даже маленькая проблема может взбудоражить общество. Поэтому не нужно усугублять неприятности, не надо оскорблять друг друга и ругаться. В этот год нужно вести себя особенно культурно. А при употреблении алкоголя следует следить за тем, чтобы маленькие проступки не привели к большим проблемам, например, со здоровьем или к разрыву в семье, - говорит Гелюнг Санан.