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25.12.2019 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Урожай - 12 "лимонов"

На Кубани за год средний размер взятки вырос вдвое
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 292(8050)
Средний размер взятки на Кубани в нынешнем году составил 635 тысяч рублей, что в два раза больше, чем в 2018-м. Об этом прокурор Краснодарского края Сергей Табельский заявил на итоговой пресс-конференции в столице края.
Рекордная взятка на Кубани потянула на 12 "лимонов". Фото: Владимир Аносов/РГ Рекордная взятка на Кубани потянула на 12 "лимонов". Фото: Владимир Аносов/РГ
Рекордная взятка на Кубани потянула на 12 "лимонов". Фото: Владимир Аносов/РГ

- За истекший период выявлено свыше тысячи коррупционных преступлений, из которых 400 совершено в крупном и особо крупном размерах, - констатировал Табельский. - Максимальный размер незаконного вознаграждения достиг 12 миллионов рублей. Такую сумму получили сотрудники регионального МЧС за общее покровительство деятельности коммерческого предприятия, осуществлявшего разработку документации по обеспечению требований пожарной безопасности в отношении объектов капитального строительства.
За 9 месяцев в России выявлено 26 тысяч коррупционных преступлений

Особенно распространено в структуре коррупционной преступности взяточничество: число выявленных противоправных деяний в данной категории возросло с 275 до 352. Из пойманных за руку мздоимцев 250 уже осуждено. Правоохранители зафиксировали 41 факт получения взяток должностными лицами органов власти в крупном и особо крупном размерах (за аналогичный период 2018 года - 35). При этом 32 уголовных дела возбуждено в отношении так называемых "спецсубъектов" - лиц, обладающих особым правовым статусом.

В ходе проверок прокуроры также выявили факты сокрытия чиновниками полученных доходов и недвижимости. Цифры об объемах впечатляют: свыше 63 миллионов рублей, 117 земельных участков общей площадью 585 гектаров, 86 объектов жилого и нежилого назначения, доли участия в 26 организациях. В уходящем году за подобные нарушения 54 чиновника лишились своих постов.

Зафиксирован 41 факт получения взяток должностными лицами органов власти в крупном и особо крупном размерах

На особом контроле у органов прокуратуры - защита прав участников долевого строительства. Из почти 300 уголовных дел, возбужденных по фактам выявленных в этой сфере нарушений, в суд осталось направить 100.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Коррупционеры стали брать не взятками, а платными услугами

- Но дома от этого не будут возводиться быстрее, требуются эффективные экономические рычаги, - убежден Табельский. - На Кубани таким стал региональный закон о дополнительных мерах по защите прав дольщиков. По нему инвесторам, достраивающим дома, предоставляется ряд компенсаций, в том числе земельные участки без торгов. Это позволило еще в прошлом году исключить из перечня проблемных свыше 40 домов. Еще 69 многоквартирных комплексов с просроченными датами сдачи ввели в эксплуатацию в нынешнем. А это 18 728 квартир. Ожидается, что до конца года новоселье справят еще в двух десятках домов.

Напомним, ситуация с долгостроями вышла на Кубани из тупика лишь после того, как все ведомства объединились в борьбе с мошенничеством в сфере долевого строительства. За два года прокуроры провели ревизию не только долгостроев, но и завершенных строек многоквартирных домов, в ходе которых был выявлен ряд нарушений.

- Каждый случай тщательно изучался, проводились исследования, назначались экспертизы, - пояснил Сергей Табельский. - По их результатам принималось решение о судьбе объектов, возведенных с нарушениями. Особенно сложная ситуация с домами, в которых давно живут люди. Принято решение о нецелесообразности сноса тех, которые соответствуют требованиям безопасности. Если нарушена высотность, то лишние этажи сносятся.

Кстати

Прокурор края также проанализировал действенность публикаций в СМИ. "По почти 600 публикациям в средствах массовой информации проводились проверки, каждая четвертая из них была поставлена на контроль. По 60 приняты меры прокурорского реагирования, в том числе инициировано возбуждение пяти уголовных дел", - констатировал Сергей Табельский.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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