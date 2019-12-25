Уроженец Полтавской области Украинской ССР, впоследствии житель независимой Украины Владимир Шевченко решил переехать в Крым. Вместе с женой, для которой полуостров является малой родиной. Но по милости управления Пенсионного фонда России в Крыму Владимиру пришлось доказывать в суде право на получение страховой пенсии по старости.

Когда новоявленный крымчанин в мае прошлого года обратился в управление ПФР в Симферополе, чтобы оформить пенсию, в выплате ему отказали. В фонде заявили, что указанное в виде на жительство место рождения - "СССР" - "не соответствует национальному паспорту гражданина Украины".

Супруга Владимира, Любовь, родилась в Крыму и после воссоединения полуострова с Россией стала получать пенсию на родине. Окончательно решение о переезде на полуостров супруги приняли, прожив более двадцати лет на Украине. Тем более что здесь у пары есть жилье.

- Муж долгое время работал газорезчиком, профессия эта считается вредной, что дает право на более ранний выход на пенсию,- рассказывает она. - В мае прошлого года в фонде нам сказали, что для перевода пенсии необходимо предоставить справки с места работы. Их отказались принимать, объяснив тем, что сначала запросят у украинской стороны подтверждения этих справок.

В Управлении по вопросам миграции МВД по РК, которое оформило Владимиру вид на жительство, заявили, что используемая для оформления подобных документов программа в отношении жителей Украины оперирует двумя географическими наименованиями: Украина и СССР.

Как пояснила врио начальника управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Елена Ставропуло, при выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в РФ в строке "Место рождения" указывается наименование страны рождения в соответствии с указанной записью в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина.

- Таким образом, для граждан, рожденных раньше 7 февраля 1992 года, должна быть указана страна рождения СССР, - резюмировала она.

Владимир обратился в суд с требованием признать неправомерным отказ управления ПФР в Крыму оформить ему пенсию. Спустя несколько месяцев суд обязал управление фонда начислить пенсию и выплатить накопившуюся с момента обращения задолженность. Юристы управления Фонда обжаловали решение в апелляционном суде. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем в октябре этого года апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Все это время семейной паре оставаться на финансовом плаву позволяли пенсия и заработок супруги.

- Согласно судебному решению, мужу должны были в течение десяти дней после вынесения решения выплатить задолженность по пенсии за полтора года, - говорит она. - Но в управлении Пенсионного фонда сказали, что не могут найти справки с мест работы с указанием заработка, учитываемого при исчислении пенсии. Когда к середине декабря справки нашлись-таки (и никуда, как выяснилось, не пропадали), сотрудники взялись утверждать, что в них отсутствуют какие-то сведения, без которых начислить пенсию Владимиру невозможно.

После того, как эти люди опростоволосились с "ошибкой" в виде на жительство, Владимир и Любовь склонны расценивать их последние заявления как необоснованные придирки, чтобы попросту отказать в оформлении пенсии под любым надуманным предлогом.

- Все справки есть, - заверяет Любовь и с недоумением риторически замечает: - Что же еще необходимо, чтобы наконец исполнить законное решение суда?