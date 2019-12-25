Новости

В театре рассказали о состоянии госпитализированной Галины Волчек 11:58
Анджей Сапковский с восторгом отозвался о сериале "Ведьмак" 11:48
Экс-борца Дацика арестовали за попытку переплыть эстонскую границу 11:45
Немецкие СМИ уличили НАТО в "репетиции" наступления на Россию 11:44
Система С-300 справилась с гиперзвуковыми целями в ходе эксперимента 11:44
В Хабаровске четверо мужчин похитили человека и требовали выкуп 11:39
Петербуржец, распыливший газ в окно прокуратуры, пойдет под суд 11:30
У побережья Камчатки поднимутся девятиметровые волны 11:27
Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы 11:27
В Тюменской области обвиняемую в убийстве младенца няню признали невменяемой 11:25
Ученые нашли способ тормозить рост раковых клеток с помощью водорослей 11:24
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Байките выросло до шести 11:14
Директор новосибирского планетария признан невиновным в махинациях 11:14
В Удмуртии 16-летняя девочка напала с ножом на свою бабушку 11:00
Состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ объявят 29 декабря 10:57
В Чувашии реализуют федеральный проект "Новые возможности для каждого" 10:56
Эд Ширан объявил о приостановке карьеры 10:52
Поезда в Крым могут пустить еще по семи направлениям 10:51
Роскачество получило право сертифицировать органическую продукцию 10:48
Жээнбеков: Киргизия рассчитывает на компенсацию от соседей за использование рек 10:34
Россия выделит почти 5 млн долларов на снижение детской смертности в КНДР 10:23
Загитова в составе сборной примет участие в показательных выступлениях 10:22
Первый поезд прибыл в Севастополь точно по расписанию 10:20
В Екатеринбурге аэропорт Кольцово восстановил работу после сбоя 10:16
Три человека пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Видеотрансляция конференции "Редкие наследственные заболевания"
Видеотрансляция конференции "Редкие наследственные заболевания"
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 11:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мудрецы из пенсионного

Переехавшему в Крым жителю Украины не начисляют пенсию вопреки решению суда
Текст: Алексей Вакуленко
Российская газета - Неделя - Крым № 292(8050)
Уроженец Полтавской области Украинской ССР, впоследствии житель независимой Украины Владимир Шевченко решил переехать в Крым. Вместе с женой, для которой полуостров является малой родиной. Но по милости управления Пенсионного фонда России в Крыму Владимиру пришлось доказывать в суде право на получение страховой пенсии по старости.
Тот самый СССР в графе "Место рождения", ставший поводом для судебного разбирательства. Фото: Алексей Вакуленко/РГ Тот самый СССР в графе "Место рождения", ставший поводом для судебного разбирательства. Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Тот самый СССР в графе "Место рождения", ставший поводом для судебного разбирательства. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Когда новоявленный крымчанин в мае прошлого года обратился в управление ПФР в Симферополе, чтобы оформить пенсию, в выплате ему отказали. В фонде заявили, что указанное в виде на жительство место рождения - "СССР" - "не соответствует национальному паспорту гражданина Украины".

Фото: iStock
В Крыму выплату долгожителям увеличили в пять раз

Супруга Владимира, Любовь, родилась в Крыму и после воссоединения полуострова с Россией стала получать пенсию на родине. Окончательно решение о переезде на полуостров супруги приняли, прожив более двадцати лет на Украине. Тем более что здесь у пары есть жилье.

- Муж долгое время работал газорезчиком, профессия эта считается вредной, что дает право на более ранний выход на пенсию,- рассказывает она. - В мае прошлого года в фонде нам сказали, что для перевода пенсии необходимо предоставить справки с места работы. Их отказались принимать, объяснив тем, что сначала запросят у украинской стороны подтверждения этих справок.

В Управлении по вопросам миграции МВД по РК, которое оформило Владимиру вид на жительство, заявили, что используемая для оформления подобных документов программа в отношении жителей Украины оперирует двумя географическими наименованиями: Украина и СССР.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Глава Крыма перечислил главные проблемы жителей республики

Как пояснила врио начальника управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Елена Ставропуло, при выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в РФ в строке "Место рождения" указывается наименование страны рождения в соответствии с указанной записью в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина.

- Таким образом, для граждан, рожденных раньше 7 февраля 1992 года, должна быть указана страна рождения СССР, - резюмировала она.

Владимир обратился в суд с требованием признать неправомерным отказ управления ПФР в Крыму оформить ему пенсию. Спустя несколько месяцев суд обязал управление фонда начислить пенсию и выплатить накопившуюся с момента обращения задолженность. Юристы управления Фонда обжаловали решение в апелляционном суде. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем в октябре этого года апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Все это время семейной паре оставаться на финансовом плаву позволяли пенсия и заработок супруги.

В Крыму водителя маршрутки уволили за грубость с пенсионерами

- Согласно судебному решению, мужу должны были в течение десяти дней после вынесения решения выплатить задолженность по пенсии за полтора года, - говорит она. - Но в управлении Пенсионного фонда сказали, что не могут найти справки с мест работы с указанием заработка, учитываемого при исчислении пенсии. Когда к середине декабря справки нашлись-таки (и никуда, как выяснилось, не пропадали), сотрудники взялись утверждать, что в них отсутствуют какие-то сведения, без которых начислить пенсию Владимиру невозможно.

После того, как эти люди опростоволосились с "ошибкой" в виде на жительство, Владимир и Любовь склонны расценивать их последние заявления как необоснованные придирки, чтобы попросту отказать в оформлении пенсии под любым надуманным предлогом.

- Все справки есть, - заверяет Любовь и с недоумением риторически замечает: - Что же еще необходимо, чтобы наконец исполнить законное решение суда?

Власть Право Гражданское право Власть Право Трудовое право Власть Право Права человека Власть Право Личные документы Общество Соцсфера Соцзащита Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вопросы о пенсии

Главное сегодня

Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России
Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции