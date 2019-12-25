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25.12.2019 11:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подвал без права передачи

В республике не спешат возвращать жильцам многоэтажек их общее имущество
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 292(8050)
В самом большом городе полуострова - Симферополе - межведомственная комиссия, созданная специально для возврата общедомового имущества жильцам многоэтажек, расписалась в собственном бессилии. За год работы жильцам смогли вернуть только три помещения. Кто саботирует распоряжение главы Крыма и почему чиновники и депутаты изображают бег на месте, разбирался журналист "РГ".
Помещения, в которых находятся теплопункты, должны быть признаны общедомовым имуществом. Фото: Мария Орлова/ РГ Помещения, в которых находятся теплопункты, должны быть признаны общедомовым имуществом. Фото: Мария Орлова/ РГ
Помещения, в которых находятся теплопункты, должны быть признаны общедомовым имуществом. Фото: Мария Орлова/ РГ

Верните собственность

- Нашему дому 52 года, и за все это время ни разу не было капитального ремонта. Даже текущего нормального не было. Все коммуникации обветшали, на стенах трещины, - рассказала "РГ" председатель совета многоквартирного дома на улице Киевской, 141, в Симферополе Елена Брынза.

Ее пятиэтажка - типовой блочный дом в районе Москольца, какими застроено пол-Крыма. В подвале давно и прочно прописались арендаторы, вот только денег от аренды жильцы не получают ни копейки. Все средства уходят в казну города, а дом при этом стоит в очереди на капитальный ремонт аж на 2029 год. И если прежде жильцы с таким положением безропотно мирились, то теперь активисты хотят восстановить свои права на законную площадь.

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- Мы добиваемся исключения этих помещений нашего многоквартирного дома из реестра муниципальной собственности и хотим, чтобы арендная палата шла на ремонт подъездов, подвалов, замену коммуникаций, - говорит Елена. - Мы не хотим ходить с протянутой рукой. С нынешними арендаторами у нас есть взаимопонимание, мы не собираемся их выгонять, просто перезаключим договор.

В Крыму массовая приватизация коммунального имущества началась в далеком уже 1996 году. Граждане получали в частную собственность свои квартиры, и тогда мало кто задумывался о том, что подвалы, чердаки, колясочные, электрощитовые, бойлерные, лестничные клетки находятся в общедомовой собственности. Однако участь этих помещений за жильцов решили чиновники местных исполкомов и горсоветов.

- Что сделали в украинский период? Под постановление Кабмина Украины, касавшееся судьбы промышленных объектов, местные чиновники подвели все эти подвалы, чердаки и прочее, - рассказала член правления Союза управдомов Республики Крым Дарья Крылова. - Мотивация была такая, дескать, эти помещения состояли на балансе ЖЭКов, поэтому они относятся к муниципальной собственности. Жители об этом ничего не знали.

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Часть общедомовой собственности многоэтажек в украинский период успели продать, оставшиеся квадратные метры внесли в реестр муниципального имущества, за бюджетные средства провели кадастровые работы, а некоторые помещения уже успели оформить во владение города. Пока подвалы висели на балансе ЖЭКов, распоряжались ими местные исполкомы и советы, успешно сдавая наиболее выгодно расположенные помещения в аренду различным предприятиям. Помещения, которые успели продать, вернуть законным владельцам, жильцам домов, сегодня крайне трудно. Сделать это можно лишь выиграв суд у нынешних собственников. Такие прецеденты, хотя пока и единичные, но есть. Жильцы домов на улицах Гагарина, 26, Куйбышева, 7Б, в Симферополе и некоторых других сумели отсудить свои квадратные метры. Судьбу подвалов, остающихся в ведении муниципалитетов, призваны решать межведомственные комиссии, созданные во всех муниципальных образованиях республики. Они и определяют, являются ли все квадратные метры общим имуществом жильцов, и можно ли исключить их из реестра муниципальной собственности как ошибочно туда включенные.

Лед тронулся?

Там, где жильцы самостоятельно распоряжаются своим общедомовым имуществом, они уже вошли во вкус и почувствовали реальную выгоду.

- В нашем подъезде была колясочная, мы сдали ее под овощной ларек, - рассказала "РГ" активистка с улицы Балаклавской в Симферополе Антонина Бойченко. - Жителям это удобно - не надо за картошкой далеко бежать. А арендная плата идет на содержание дома. На эту сумму мы можем уменьшить квартплату.

Доводы о том, что вместе с подвалами город потеряет свои доходы на самом деле от лукавого, уверены общественники. Просто эти доходы станут адресными, а не обезличенными. Ведь добросовестных арендаторов никто не собирается выставлять на улицу только потому, что восстанавливаются законные права истинных владельцев помещения.

Фото: Илья Изотов/РГ
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На декабрьском заседании межведомственной комиссии активистам дома с улицы Киевской, 141, из пяти комнат на которые разделен подвал в их доме, удалось вернуть две. Судьба трех других пока под вопросом. В общей сложности из 11 вынесенных в этот день на заседание комиссии помещений, законным владельцам вернули три или четыре. Если оглянуться на итог всего предыдущего года, то можно считать, что лед тронулся. Впрочем, полагают активисты, это произойдет только тогда, когда комиссия будет принимать не штучные решения, а подходить к проблеме глобально.

- Если в доме некое помещение признано общим имуществом, то во всех аналогичных домах с таким же типовым проектом оно автоматически должно признаваться таким же, - говорит Дарья Крылова. - И решения нужно принимать списком, а не по каждому помещению отдельно.

Теперь активисты хотят поменять тактику и вынести на рассмотрение комиссии хотя бы те пустующие подвалы, в которых нет арендаторов. Может быть тогда процесс сдвинется с мертвой точки.

Идите в суд

Несмотря на распоряжение главы Крыма, процесс возврата общедомовой собственности жильцам МКД идет в Крыму ни шатко, ни валко. Лидером в этом процессе сегодня является Евпатория, где за год гражданам вернули около 40 помещений. В Симферополе таких адресов было всего три, и здесь консолидированную позицию против передачи жителям общедомового имущества занимают и МУПы, и часть депутатов горсовета.

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- Кроме общедомового имущества законодательством предусмотрены еще и другие помещения в домах, - говорит специалист МУП "Киевский жилсервис" Виктор Минчик. - Общедомовым имуществом могут быть признаны только те помещения, в которых находятся теплопункты, входная запорная арматура на весь дом, а не какую-то его часть. Передача остальных помещений должна осуществляться через решения судов.

МУП настаивает на том, что арендная плата от сдаваемых подвальных помещений является существенной статьей пополнения городского бюджета. Лишиться ее, значит уменьшить доходную часть муниципалитета. Им вторят депутаты горсовета, голосующие в комиссии.

Прямая речь

Игорь Савутин, депутат городского совета Симферополя, член межведомственной комиссии по внесудебному возврату общего имущества МКД:

- Я за то, чтобы передавать жильцам пустующие подвальные и иные помещения, в которых нет арендаторов. Но я категорически против того, чтобы к общедомовому имуществу относили помещения, которые уже арендуют различные предприятия. Например, в подвале дома располагается "Крымлифт". Это более 40 сотрудников, обслуживающих все лифтовое хозяйство города. Так что, их на улицу выгонять? Я против. Кроме того, арендная плата от сдачи помещений в многоквартирных домах составляет значительную часть поступлений бюджета города. На эти деньги оборудуются детские площадки для жителей тех же домов, решаются другие текущие вопросы. Поэтому, прежде чем что-то передавать, давайте выработаем четкие критерии, которым должно соответствовать спорное помещение. И от них уже будем отталкиваться.

Справка "РГ"

Согласно части первой статьи 36 "Жилищного кодекса РФ", собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: помещения в этом доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых есть инженерные коммуникации. В соответствии с частью третьей статьи 36 ЖКРФ уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в доме путем его реконструкции.

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